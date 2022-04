Klimawandel: Wie wir es noch schaffen

Zug statt Auto? Auch das Verhalten, etwa beim Verkehr, müsse geändert werden, so der IPCC. Vor allem in den reichsten Ländern.

In seinem jüngsten Bericht geht der Weltklimarat auf Maßnahmen ein, die es braucht, um den Klimawandel auf 1,5 Grad zu begrenzen. Weltweit braucht es dafür unterschiedlichste Veränderungen bei Wirtschaft und Gesellschaft.

Wien. Es sind sehr große Anstrengungen notwendig, aber es ist zu schaffen. Das ist die zwischen den Zeilen liegende Kernaussage des dritten Teils des sechsten Sachstandsberichts des UN-Klimarates IPCC, der am Montag veröffentlicht wurde. Anders als in den ersten beiden Teilen geht es dabei nicht um die Folgen des Klimawandels, sondern um die Möglichkeiten, diesen abzumildern – also auf eine maximale Erwärmung um 1,5 Grad zu begrenzen.

Die Voraussetzungen dafür sind alles andere als gut. So erhöhten sich die Treibhausgasemissionen auf zuletzt knapp 60 Gigatonnen CO2-Äquivalent pro Jahr. Die Emissionen waren damit um zwölf Prozent höher als 2010 und um 54 Prozent höher als 1990. Vom gesamten seit 1850 emittierten Volumen von 2400 Gigatonnen CO2 stammten rund 410 Gigatonnen aus der letzten Dekade. Und ungefähr die gleiche Menge darf noch emittiert werden, damit das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann. Das wird mit ziemlicher Sicherheit noch vor dem Jahr 2030 passieren.