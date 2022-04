Aleksander Vučić: Serbischer Sieger mit saurer Miene

(c) REUTERS (ANTONIO BRONIC)

Kein überschäumender Jubel bei Präsident Aleksander Vučić und seiner Partei nach dem Großwahltag in Belgrad.

Der serbische Amtsinhaber entschied die Präsidentschaftswahl klar für sich. Doch seine Partei SNS musste bei der Parlamentswahl kräftig Federn lassen.

Pflichtschuldig knallten im Sitz der nationalpopulistischen SNS in Belgrad die Korken zum blechernen Klang von Balkanweisen. Doch selbst die ihm dargebotene Torte mit seinem Abbild ließ der sichtlich saure Wahlsieger Aleksandar Vučić in der chaotischen Wahlnacht achtlos stehen.

Er habe etwas geschafft, was noch nie jemandem in Serbien gelungen sei, verkündete der alte und neue Präsident trotzig mit bitterer Miene: „Ich bin der Einzige, der zwei Mal in der ersten Wahlrunde gewonnen hat.“ Verschnupft zeigte er sich über den Einwurf einer Journalistin, dass der frühere Autokrat Slobodan Milošević aber erheblich mehr Stimmen erhalten habe.