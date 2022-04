Deutschland ringt mit dem Gasboykott

Nach dem Massaker in Butscha denken erste Regierungspolitiker über ein Embargo gegen Russland nach. Die Industrie warnt vor einem Desaster.

Wer sehen wollte, wie in Erklärungsnot geratene Politiker aussehen, musste am Sonntag nur einen deutschen Fernsehkanal einschalten. „Wir drehen gerade jeden Tag den Gashahn ein Stück weiter zu“, rechtfertigte sich SPD-Parteichef Lars Klingbeil in der Talkshow „Anne Will“. „Wir verfolgen ja eine Strategie, uns unabhängig von russischem Gas, von Kohle, vom Öl zu machen – nur eben nicht sofort“, sagte der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem Interview im ZDF.

Zwei Sätze aus einer Debatte, die Deutschland seit Wochen beschäftigt: Sie dreht sich ums Gas. Rund 55 Prozent des Landesverbrauchs werden aus Russland angeliefert, das seit einem Monat einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Dazu kommen noch Steinkohle, Rohöl und andere Rohstoffe wie Nickel. Das mächtigste Land der Europäischen Union weigert sich seit Wochen beharrlich, auf die russischen Lieferungen zu verzichten – und überweist weiter Millionen Euro nach Moskau.