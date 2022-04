Warum Überraschung über Putins Brutalität scheinheilig ist

Die Verbrechen in der Ukraine sind ein weiterer Eintrag auf der blutigen Visitenkarte des Kreml-Chefs. Die EU musste wissen, mit wem sie es zu tun hat.

Es sind dystopische Bilder, die die Welt aus den kleinen Städten und Vororten bei Kiew erreichen. Ukrainische Soldaten rücken dort in Gebiete vor, aus denen sich russische Truppen zurückgezogen haben. Damit haben nun auch internationale Journalisten Zugang zu Städten wie Butscha erhalten. Dort bietet sich ein schauriger Anblick: Häuser liegen in Trümmern. Die Wracks ausgebrannter Panzer säumen die Straße. Stumme Zeugen der heftigen Gefechte, die vor den Toren der ukrainischen Hauptstadt getobt haben. Doch das Grauen in Butscha hat noch eine andere, weit größere Dimension: Denn in den Straßen liegen auch Leichen in ziviler Kleidung. Einige Opfer hatten ihre Hände auf dem Rücken gefesselt. Das sind nicht die Spuren einer Schlacht. Das sind die Spuren eines Kriegsverbrechens.

Verbrechen müssen genau dokumentiert werden

In das Entsetzen darüber mischen sich Stimmen der ersten Skeptiker. Und der organisierte Zweifel an dem Massaker wird gezielt von öffentlichen russischen Stellen genährt – inklusive der russischen Botschaft in Wien.