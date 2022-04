Tojners Aluflexpack kauft in der Türkei zu

Mit einer Akquisition will Aluflexpack die Position auf dem türkischen Markt ausbauen.

Der schweizerisch-kroatische Verpackungshersteller Aluflexpack des österreichischen Investors Michael Tojner will 80 Prozent des kleinen türkischen Getränkeverpackungsherstellers Teko übernehmen. Dahingehend ist ein Vertrag unterzeichnet worden, berichtete Aluflexpack am Montagabend. Das Übernahmeziel ist mit flexiblen Verpackungen für die Molkerei-und Getränkeindustrie in der Türkei und angrenzenden Märkten vertreten. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.

Mit dieser Akquisition will Aluflexpack die Position auf dem türkischen Markt ausbauen. Der Nettoumsatz von Teko betrug im Jahr 2021 rund 16 Millionen Euro. Das Unternehmen betreibt einen Produktionsstandort in Çorlu in der Nähe von Istanbul und beschäftigt rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Das Unternehmen hat ein bemerkenswertes Wachstum erzielt und eine führende Position auf dem Markt für gestanzte Deckel in der Türkei etabliert. Darüber hinaus ist es strategisch gut gelegen, um auch an Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika zu liefern", so Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack. "Gemeinsam mit dem bestehenden Management wollen wir den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens in den kommenden Jahren fortsetzen."

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Kaffee und Tee, Pharma, Tiernahrung, Süßwaren und Milchprodukte her. Die Firma gehört zu Tojners Industriegruppe Montana Tech Components (MTC).

