Förderung von Frauen in Aufsichtsräten

Das neue Sparringprogramm „Netzwerk Aufsichtsrat“ der Industriellenvereinigung in Kooperation mit dem Verein zur Förderung von Arbeit abz Austria soll den Frauenanteil in Aufsichtsräten erhöhen.

Die zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die Geschäftsführung zu überwachen sowie Berichtspflichten nachzukommen. Eine 2021 durchgeführte Studie aus Deutschland zeigt, dass Geschlechterdiversität im Aufsichtsrat dazu beiträgt, Vorstände besser und effektiver zu kontrollieren. Unternehmen, die Geschlechterdiversität im Top-Management fördern, würden sozialer, ökologischer und nachhaltiger handeln. Das zeigt eine Auswertung des Gender Diversity Index 2021 der Boston Consulting Group (BCG).

Einer AK-Erhebung zufolge sind weibliche Aufsichtsratsmitglieder in Österreich jünger und formal besser qualifiziert (gemessen am Akademisierungsgrad) als männliche Aufsichtsratsmitglieder. Zu ähnlichen Ergebnissen über weibliche Board-Mitglieder kommen auch empirische Studien aus Norwegen. Doch neubestellte Frauen in Leitungs- oder Kontrollorgane würden weit weniger oft in Schlüsselpositionen gelangen als ihre männlichen Kollegen.

Um die Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten (auch nicht quotengebundener) Unternehmen und die gezielte Sensibilisierung von Aufsichtsrätinnen auf Schlüsselfunktionen voranzutreiben, hat die Industriellenvereinigung IV gemeinsam mit dem Verein zur Förderung von Arbeit abz Austria ein neues Sparringprogramm ins Leben gerufen: „Netzwerk Aufsichtsrat“ würde Elemente aus dem 1:1-Mentoring mit Vernetzungsformaten kombinieren, direkte Beziehungen zwischen erfahreneren Personen und der jüngeren Person in den Mittelpunkt stellen und einen kontinuerlichen Austausch ermöglichen.

Dafür wurden 20 AR-Kandidatinnen mit jeweiligem Mentoring-Partner ausgewählt. Zu ihnen zählen auch Wolfgang Anzengruber (Verbund) und Frau Sabine Herlitschka (Infineon Technologies). Das Ziel sei es, von den Erfahrungen der aktiven Aufsichtsräten zu profitieren und tradierte Muster zu beseitigen. (red/reise)