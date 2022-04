Rapper DJ Khaled bekommt Stern auf Hollywoods „Walk of Fame“

Am Montag, dem 11. April, darf der Rapper und Produzent seine Sternenplakette in Los Angeles enthüllen.

Der US-Rapper und Musikproduzent DJ Khaled bekommt einen Stern auf Hollywoods berühmten „Walk of Fame“. Dies bestätigten die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Montag (Ortszeit). Bekannt ist DJ Khaled etwa für „Wild Thoughts“ (feat. Rihanna & Bryson Tiller) und „I'm the One“ (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne). Der einprägsame Ausruf des eigenen Namens am Beginn eines jeden Liedes ist charakteristisch für den Produzenten und Rapper.

Am 11. April soll der 46-Jährige seinen Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen dürfen - es ist die 2719. Plakette dort. Der Erfolgsproduzent aus Miami, im US-Staat Florida, hat in seiner langen Karriere ein Dutzend Alben veröffentlicht und mit Stars wie Kanye West, Lil Wayne, Usher, Drake, Justin Bieber, Nicki Minaj, Rihanna und Beyoncé gearbeitet. Der Song „Higher“, der im Jahr 2020 erschien und mit John Legend und Nipsey Hussle aufgenommen wurde, brachte ihm eine Grammy-Trophäe ein. Übrigens wurden diese erst in der Nacht auf Montag (nach mitteleuropäischer Zeit) wieder verliehen - und in extravaganten Looks entgegengenommen.

(APA/red)