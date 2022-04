Fast 13.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Infektionszahlen sind auf das Niveau von Mitte Jänner gesunken. In den Spitälern wird eine leichte Zunahme vermeldet. Seit gestern sind 59 mit dem Coronavirus infizierte Menschen verstorben.

Auch heute sind die Infektionszahlen in Österreich im Vergleich zu den Werten der vergangenen Wochen markant niedriger. Die Ministerien melden 12.946 Neuinfektionen. Zwar werden am Wochenbeginn für gewöhnlich immer etwas weniger Ansteckungen verzeichnet, doch so wenige gab es an einem Dienstag zuletzt am 11. Jänner mit 11.516. Am Dienstag vor einer Woche wurden noch 22.830 neue Fälle gemeldet, vor zwei Wochen gar noch 34.340. Der Sieben-Tages-Schnitt lag damals noch bei 43.878, seither ist er auf 20.313 gesunken.

Die stark sinkenden Infektionszahlen spiegeln sich auch in der Sieben-Tages-Inzidenz wieder. Diese beträgt heute 1583,5. Vor zwei Wochen lag sie noch bei 3420,3. Ein Faktor für den starken Rückgang dürfte auch das Ende der unbegrenzt kostenlosen Corona-Tests sein. In den vergangenen 24 Stunden wurden aber immerhin 375.744 PCR- und Antigentests, davon 331.240 der aussagekräftigeren PCR-Tests, eingemeldet. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 3,9 Prozent.

Aktuell laborieren 252.955 Personen an einer Corona-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Pandemiebeginn nähert sich der Vier-Millionen-Grenze. Am Dienstag lag sie bei 3.912.606. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 3.643.590 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 35.888 als wieder gesund gemeldet.

Leichter Anstieg in Spitälern

In den Spitälern wird heute ein leichter Zugang verzeichnet. Acht Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Infektion sind seit gestern hinzugekommen. Insgesamt werden zurzeit 2978 Infizierte stationär behandelt. Auf den Intensivstationen werden seit gestern zwei Schwerkranke weniger betreut. In ganz Österreich gibt es aktuell 223 Intensivpatientinnen und -patienten mit einer Covid-19-Erkrankung.

Seit gestern sind 59 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion verstorben. Diese Zahl lag deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 42,4 Corona-Toten pro Tag. Insgesamt hat die Pandemie bereits 16.061 Todesopfer gefordert, allein 297 in der vergangenen Woche. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 178,9 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Kaum mehr Impfungen

Geimpft wird weiter kaum noch: Gerade einmal 2234 Impfungen wurden am Montag durchgeführt. Nach den Daten des E-Impfpasses haben 6.816.209 Menschen in Österreich zumindest einen Corona-Stich erhalten. 6.192.557 Menschen oder 69 Prozent der Österreicher verfügen derzeit über einen gültigen Impfschutz. Nur 158 Impfungen waren Erststiche.

Die meisten Neuinfektionen wurden mit 3.802 in Wien registriert, was einen deutlichen Abstand zum Rest Österreichs bedeutete. Allerdings wurden auch deutlich mehr als 250.000 PCR-Tests in der Bundeshauptstadt eingemeldet. Für alle anderen Bundesländer zusammen wurden in den vergangenen 24 Stunden nicht einmal 80.000 PCR-Testergebnisse registriert. Niederösterreich folgte mit 2721 Neuinfektionen, Oberösterreich mit 1874 und die Steiermark mit 1363. In allen anderen Bundesländern war die Zahl der Neuinfektionen dreistellig: In Salzburg 838, in Vorarlberg 713, in Tirol 662, im Burgenland 505 und in Kärnten 468.

(red./APA)