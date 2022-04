Aufregung um die Bodyguards des Kanzlers

Welche Aufgaben erfüllen die Personenschützer von Familie Nehammer? Wie kam es zu dem Alkohol-Unfall? Betranken sich die Bodyguards beim Kanzler? Gab es danach unzulässige Interventionen zur Vertuschung?

Wien. Besonnen, bedacht, mit ruhiger Hand und staatsmännisch. Um dieses Image bemüht sich Kanzler Karl Nehammer. Am Montag ließ er aber seine emotionalen Hüllen fallen und offenbarte der Öffentlichkeit seinen wunden Punkt: seine Familie. Ein anonymes Schreiben plus parlamentarische Anfrage der SPÖ hatten schwerwiegende Vorwürfe in Zusammenhang mit den Personenschützern der Familie Nehammer aufgeworfen, gegen die sich der Kanzler daraufhin wortgewaltig wehrte. Aber was ist an den Vorwürfen dran?

Am 13. März ereignete sich ein Unfall, derer es in Österreich täglich wohl viele gibt: Zwei alkoholisierte Fahrer verursachten um etwa 18.45 Uhr beim Ausparken einen Blechschaden. Es gab keine Verletzten. Das Besondere: Fahrer und Beifahrer waren nicht irgendjemand. Sie waren an diesem Tag als Personenschützer bei der Kanzler-Familie im Einsatz.