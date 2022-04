Ab 11. April sind wieder Gratis-Tests in Wiener Apotheken möglich

Neben Gurgelbox, Teststraßen und "Alles Gurgelt“ setzt Wien künftig auch wieder auf Apotheken. Dazu müssen noch die Systeme verknüpft werden. An der Testanzahl pro Person ändert das nichts.

Ab 11. April kann man seine nunmehr fünf kostenlosen PCR-Tests in Wien auch wieder in Apotheken durchführen. Am gestrigen Abend habe das Gesundheitsministerium dieser Testmöglichkeit zugestimmt, hieß es am Dienstag aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) . Neben den Apotheken können die für Bürgerinnen und Bürger kostenlosen PCR-Tests auch weiter über "Alles Gurgelt", die Gurgelboxen und Teststraßen abgewickelt werden.

"Mir wäre es lieber, es geht noch schneller", so Hacker. Es müsse allerdings erst die Software eingerichtet werden, mit der die Apotheken prüfen können, wie viele Tests vom monatlichen Gratis-Kontingent der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer noch übrig sind. Durch die Verknüpfung können diese in Wien dann beliebig zwischen den Angeboten wechseln.

Apotheken werden Lifebrain-Subunternehmer

Damit die Apotheken weiterhin die vom Staat finanzierten PCR-Test abwickeln können, mussten sich die Apothekerkammer und das Großlabor Lifebrain auf eine Kooperation einigen, in der die Apotheken als Subunternehmen tätig werden. Grund ist die neue Verordnung des Gesundheitsministerium, in der die Apotheken keinen Testauftrag des Bundes mehr haben.

Mit der neuen Software sollen nun alle Gratis-Testangebote ("Alles gurgelt", Apotheke, Teststraße, Gurgelbox) in einem gemeinsamen Dokumentationssystem zentral erfasst werden. Damit habe Wien "das einzige hybride Testsystem Österreichs", bei dem man sich nicht überlegen muss, wo man wie oft bereits testen war, oder wo man sich im Voraus für eines der Testsysteme entscheiden muss, so ein Hacker-Sprecher.

(APA)