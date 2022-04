Die EU kappt die Wodka-Pipeline und boykottiert russische Kohle

Als Reaktion auf russische Kriegsgräuel in der Ukraine schnürt die EU-Kommission ein weiteres Sanktionspaket – und nimmt dabei erstmals Energieträger ins Visier.

Immer schneller dreht sich das europäische Sanktionskarussell angesichts der russischen Gräueltaten in der Ukraine. Am heutigen Mittwoch soll das Gremium der in Brüssel versammelten Botschafter aller 27 Mitgliedstaaten das mittlerweile fünfte Bündel von Strafmaßnahmen seit dem Überfall Russlands auf seinen Nachbarn vor sechs Wochen beschließen. Dass die EU die Schrauben enger dreht, hat vor allem mit der Ermordung ukrainischer Zivilisten im Kiewer Vorort Butscha zu tun, wie Frankreichs Europaminister, Clément Beaune, am Dienstag in einem Radiointerview erklärte.

Importsperren und Ausfuhrverbote

Den genauen Inhalt des Pakets kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Dienstagnachmittag an – es obliegt der Brüsseler Behörde, Details der Strafmaßnahmen vorzubereiten und sie den nationalen Regierungen zur Entscheidung vorzulegen. Demnach sind Importverbote im Gesamtausmaß von 5,5 Mrd. Euro und Ausfuhrsperren mit einem Volumen von zehn Mrd. Euro vorgesehen. Mit einem Bann sollen etwa Kaviar, Wodka, Holz und Zement aus Russland belegt werden, während die EU unter anderem den Export von Halbleitern und Ausrüstung zur Verflüssigung von Erdgas verbieten will. Ebenfalls vorgesehen ist ein EU-Einreiseverbot für russische (und belarussische) Lkw und Schiffe – mit Ausnahme von Rohstofflieferungen, Lebensmitteln und humanitärer Fracht. Diese Maßnahme dürfte vor allem die russische Exklave Kaliningrad treffen, die von Polen und Litauen umgeben ist und künftig nur noch über die Ostsee beliefert werden kann.