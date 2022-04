Gartenhäuser zum Saunieren, Entspannen, Arbieten

Drucken

Hauptbild • Das Gartenhaus als Sauna. Stilecht schwitzen mitten im Mostviertel. • beigestellt

Gartenhäuser sind Orte der Inspiration und Kontemplation.

Drei Lauben, die wahre Schmuckkästchen für den Garten sind.

Die Muse küsste Johann Wolfgang von Goethe in seinem Pavillon im Weimarer Park. Auch Friedrich Schiller verbrachte den Sommer regelmäßig in einem Türmchen seines Jenaer Gartenhauses – hier schrieb er ‚Wallenstein‘ und ‚Maria Stuart‘. Wassily Kandinsky, Snoop Dogg, Geri Halliwell und Robbie Williams fanden ihre Inspiration ebenfalls in einer Laube im privaten Grün – für expressionistische Bilder wie Ohrwürmer.



Cosima und Markus Burkhard erleben ihr Salettl hingegen als Oase der Entspannung. Es ist ihr Zufluchtsort nach einem langen Arbeitstag in ihrem 3000 Quadratmeter großen nordischen Garten im Mostviertel, beim Verkauf im Shop oder beim Dreh von Videos für ihren YouTube-Kanal. Ihr Gartenhaus ist eine 4,4 mal 2,3 Meter große Sauna in gebrochenem Schwedenweiß. Sie ergänzt das Haupthaus, in dem sich auch Pippi Langstrumpf und Madita wohlfühlen würden: Die Fassade ist aus hellem Holz, die Fenster haben Sprossen, und die Innenwände zieren Blümchentapeten. „Meine Frau ist Halbschwedin. Wir haben hoch im Norden geheiratet“, erzählt Markus Burkhard. Auch er ist mit dem Schweden-Virus infiziert: „Hier ist es Standard, eine Sauna im Garten zu haben. Mit der Familie zu schwitzen und hinterher einen Kaffee oder eine Jause im Garten zu genießen ist ein Lebensgefühl, das ich auch in Österreich haben wollte.“ So leger wie der skandinavische Lifestyle ist dort das Saunieren: „Die Schweden kennen in der Sauna keine Uhr und keinerlei Vorgaben.“