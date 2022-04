Sopranistin Bengtsson im Porträt: Viele Rollen im Gepäck

„Wäre ich nicht Sängerin geworden, wäre ich wohl heute Schauspielerin“: Maria Bengtsson, geboren 1975 in Trelleborg, Schweden, war von 2000 bis 2002 im Ensemble der Volksoper. Nun ist sie an der Staatsoper erstmals als Marschallin im „Rosenkavalier“ zu erleben, im Juni folgt „Capriccio“.

Die Schwedin Maria Bengtsson stellt sich in Wien als Marschallin im „Rosenkavalier“ vor. Der „Presse“ erzählte sie, was sie an dieser Rolle und an Richard Strauss' Musik so liebt.

Maria Bengtsson und Strauss-Opern, das ist seit Langem eine enge, international bewährte Verbindung. So wundert es nicht, dass die schwedische Sopranistin die Feldmarschallin im „Rosenkavalier“ als Lieblings- und Traumrolle bezeichnet. Und auf bekanntem Terrain bewegt sie sich auch, wenn sie im Juni in der musikalischen Neueinstudierung von „Capriccio“ unter der Leitung von Philippe Jordan die Gräfin übernehmen wird. Beide Partien hat sie schon gesungen, aber eben noch nicht an der Wiener Staatsoper.

An der Marschallin – die sie schon in Frankfurt und (unter der Regie von Christoph Waltz) in Antwerpen interpretiert hat – liebt sie „die Menschlichkeit, die Echtheit der Person“, sagt Bengtsson: „Alles, was in ihrem Leben geschieht, betrifft uns alle: das Abschiednehmen, die Vergänglichkeit, der Wunsch nach Liebe. Gleichzeitig hat diese Figur so unglaublich feine seelische Facetten. Sie ist mutig, frech, risikofreudig, sehr schnell im Kopf, verführerisch und sinnlich. Man merkt dieser Figur an, dass Strauss großes Verständnis für Frauen, das Älterwerden und das Phänomen Zeit hatte.“