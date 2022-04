Teuerungsdebatte: „Imaginäre“ E-Mails und der Vater vom „Gust“

Die SPÖ kritisiert die hohe Inflation und verlangt höhere Pensionen, höheres Arbeitslosengeld und die Rücknahme der Mieterhöhung. Die Regierungsparteien verweisen auf die schon umgesetzten Entlastungen und kritisieren Gebühren- und Mieterhöhungen in Wien.

Wann, wenn nicht jetzt? Die SPÖ nimmt hohe Inflation, steigende Mieten und Energiepreise zum Anlass für eine Sondersitzung im Nationalrat. Ziel: Eine Generalabrechnung mit der „untätigen“ Regierung, die sich im „Dämmerschlaf“ befinde. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die erst unlängst ihre Anwartschaft auf den Kanzlerposten angemeldet hat, zieht in ihrer Rede ein E-Mail einer Pensionistin hervor. Sie habe aus Angst vor den hohen Energiekosten heuer noch fast gar nicht geheizt, schreibt diese. „Wir wollen, dass sich die Menschen nicht täglich zwischen Essen und Heizen entscheiden müssen“, sagt die SPÖ-Chefin.



In dieser Situation begehe die Regierung einen „Sündenfall“, sagt sie: Die Erhöhung der Richtwertmieten für den Altbau, die mit 1. April in Kraft getreten ist, werde die Inflation noch weiter anheizen. Immerhin betreffe das eine Million Menschen. Und die Maßnahmen der Regierung? Zu wenig, zu spät, so die Beurteilung. Zum Beispiel die 150 Euro als Ausgleich für die höheren Energiekosten: Das würde „verpuffen“.

Heftige Kritik gibt es auch an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP), der Zurückhaltung bei den Lohnerhöhungen eingefordert hatte. Das sei „erbärmlich“, so Rendi-Wagner. Die Löhne dürfen nicht steigen, die Mieten und Energiekosten aber schon. Sie stellt die rhetorische Frage, für wen die Regierung arbeitet – und gibt gleich die Antwort: Wenn es um einen Nachlass bei der Steuerzahlung für befreundete Millionäre geht, „dann läuft alles wie geschmiert“.



Rendi-Wagner fordert daher unter anderem eine Lohnsteuersenkung, eine Inflationsanpassung der Pensionen, Steuersenkungen auf Sprit, Gas und Strom und die Rücknahme der Richtwertmietenerhöhung. Das Arbeitslosengeld solle auf 70 Prozent des Letzteinkommens erhöht werden. Zusätzlich sollen die „Übergewinne“ der Energiekonzern abgeschöpft werden.



Dass der Bundeskanzler dem nicht zustimmt, ist keine große Überraschung. Karl Nehammer, der an diesem Parlamentstag nur am Rande mit Unangenehmem wie dem Unfall seiner Personenschützer konfrontiert wird, verweist auf die bereits gesetzten Entlastungen, darunter auch die ökosoziale Steuerreform. Diese bringe Entlastungen im Wert von 18 Mrd. Euro. Es sei zwar das Vorrecht der Opposition zu kritisieren, so Nehammer: „Sie darf aber nicht negieren, was passiert.“ Mit dem ersten und zweiten Teuerungspaket habe man jene Menschen entlastet, die besonders betroffen sind.



Einen „imaginären Brief“ nennt er das von Rendi-Wagner zitierte Schreiben, er spreche lieber mit echten Menschen wie dem Vater vom „Gust“, seinem Klubchef August Wöginger, der als Mindestpensionist gerade 150 Euro Teuerungsausgleich erhalten habe. SPÖ-Abgeordnete Gabriele Heinisch-Hosek hat das zu einer „tatsächlichen Berichtigung“ veranlasst: Das E-Mail gebe es wirklich. „Sie sollten sich schämen, wenn sie imaginär dazu sagen.“



Während Nehammer die Regierungsposition präsentiert, geht der angesprochene Wöginger zum Gegenangriff über: Rendi-Wagner solle lieber im Wiener Gemeinderat sprechen. Da würden die Gebühreneintreiber der Republik sitzen. Und neben den Gebühren würden auch die Mieten im Wiener Gemeindebau erhöht. Bürgermeister Michael Ludwig sei der „Sheriff von Nottingham“, es brauche dort einen „Robin Hood“.



FPÖ-Chef Herbert Kickl richtet seine Kritik angesichts der gegenseitigen Vorwürfe an beide Seiten. Er hält ÖVP und Grünen, aber auch der „Scheinopposition SPÖ“ mehrfach, was ihm einen Ordnungsruf einbringt, Lüge vor – etwa wenn die Regierung behaupte, die Bevölkerung entlastet zu haben. Schwarz-Grün sei es im Bund ebenso wie es die SPÖ mit den Neos in Wien seien, „die die Teuerung verursachen und anheizen“. Und als Eigentümervertreter der Energiekonzerne seien diese Parteien die „Krisengewinner“, die „davon profitieren, wenn es den Leuten dreckig geht“.