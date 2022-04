Tiger Woods gibt Comeback in Augusta

Über ein Jahr nach seinem schweren Autounfall kündigt der Superstar an, ab Donnerstag beim Masters abschlagen zu wollen.

Tiger Woods plant, ab Donnerstag bei den 86. Masters in Augusta, dem ersten Golf-Major des Jahres, anzutreten. „Im Moment fühle ich, dass ich spielen werde“, erklärte der 46-Jährige am Dienstag. Am Mittwoch will der US-Superstar noch einmal trainieren.

14 Monate sind seit Woods' schweren Autounfall in der Nähe von Los Angeles vergangen. Dabei hatte er sich mehrere Brüche im rechten Bein zugezogen. Woods erklärte, dass sogar eine Amputation im Raum stand.

(red.)