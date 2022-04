Der erbitterte Krieg an der Propagandafront

Russland streitet ab, Verbrechen zu begehen. Doch Satellitenaufnahmen legen das Gegenteil nahe. Der Kampf zwischen Kiew und Moskau wird an vielen PR-Fronten geführt.

Es gibt in der Ukraine keine russischen Kriegsverbrechen. Es gibt ja nicht einmal einen Krieg, sondern nur eine „spezielle Militäroperation“. Das ist die Lesart, die Moskau derzeit über alle Kanäle verbreitet: von den staatlichen Medien bis hin zu den Twitter-Accounts der russischen Botschaften in Berlin oder Wien. Schon der Überfall auf die Ukraine begann mit russischer Desinformation: Noch Ende Jänner behauptete Außenminister Sergej Lawrow felsenfest, Russland hege keine Angriffspläne, Am 24. Februar startete dann die russische Attacke auf die Ukraine. Was behauptet Moskau, was behauptet Kiew und was stimmt daran?

Die Massaker bei Kiew