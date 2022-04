Lernen wir aus den Fehlern der Russland-Politik?

(c) imago images/ITAR-TASS (imago stock&people via www.imago-images.de)

Mancher deutsche Politiker hadert mit dem alten Vertrauen in Putin und sein Regime. Der österreichische Außenminister nicht. Dabei könnte der Blick auf Fehler helfen, sie nicht noch einmal zu machen.

In Berlin ist seit ein paar Tagen die Kälte zurück. Sogar vereinzelte Schneeflocken trieb ein schneidender Wind durch die breiten Alleen der deutschen Hauptstadt. Das heißt: Die Heizung läuft wieder. In vielen Wohnungen läuft sie mit russischem Erdgas. Womit wir mittendrin sind in der Geopolitik und einer in Deutschland gerne gestellten Frage: Wie nur konnte sich das wichtigste Land Europas in einer Überlebensfrage vom Moskauer Regime abhängig machen? Aus österreichischer Sicht müsste sie lauten: Wer um alles in der Welt hat warum entschieden, rund 80 Prozent unseres Erdgases in einem Land wie Russland zu ordern?

Während die Details der Antwort auf diese Fragen noch nicht erschöpfend gesammelt sind, tat einer der deutschen Mitarchitekten dieses geostrategischen Hochrisikos am Montag etwas durchaus Bemerkenswertes: Er hat sich entschuldigt – oder das zumindest angedeutet. Der frühere Außenminister und jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die deutsche – es ließe sich behaupten: europäische – Russland-Politik in prägenden Jahren entworfen. Er sagte am Montag selbstkritische Sätze wie: „Mein Festhalten an Nord Stream 2 (die Gas-Pipeline, an der auch die OMV mitwirkte und für die Österreichs Regierung sich bis zuletzt einsetzte, Anm.), das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben.“ Er sei gescheitert. Er (und andere) hätten geirrt.

Nun lässt sich einwenden, Steinmeier wählte diese Worte nur, weil er seit Tagen vom ukrainischen Botschafter in Berlin hart für seine vergangene Politik angegriffen wird. Aber immerhin: Da reflektiert ein Spitzenpolitiker über sein Werk und sagt dabei auch: Ich wurde vor dem Risiko gewarnt. Ich habe anders entschieden. Ein Fehler. Meiner. Weil gleich am Dienstag der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) für eine Konferenz in Berlin weilte, fragte ich ihn, was er von Steinmeier für Österreich mitnehme, das ja auch auf Putin gesetzt hat. Die Frage war noch nicht ganz ausgesprochen, da begann schon die Replik.

„Nicht den Fehler machen, zurückzugehen"

Schallenberg eröffnete beinahe philosophisch. „Man sollte die gegenwärtige Vergangenheit nicht mit der vergangenen Gegenwart verwechseln“, sagte er. Das habe er sich einmal in Deutschland notiert. Kurz darauf drückte er sich etwas direkter aus. „Man wird nicht den Fehler machen, zurückzugehen und alles aus unserer jetzigen Warte zu bewerten. Das ist historisch durch“, ließ der österreichische Außenministers in seine Gedanken zur jüngsten Einsicht seines ehemaligen Counterparts Steinmeier blicken. Wo der Deutsche noch mit der Vergangenheit hadert, geht der Österreicher in die Zukunft.

Dabei gäbe es aus österreichischer Sicht genügend offene Fragen: War es ein bewusster Plan, beim Gas fast vollkommen den russischen Quellen im Putin-Regime zu vertrauen? Wenn ja, wer hat ihn entworfen? Was sagt er oder sie heute? Oder schlimmer: Ist das alles am Ende einfach so passiert? Irgendwo zwischen den Empfängen in der Wirtschaftskammer, den Hochzeiten in der Steiermark und den Geschäftsreisen nach Moskau?

Dass die Lage ernst ist, betont Schallenberg selbst. Österreich könne gar nicht mit einem Gasboykott drohen, um den Krieg in der Ukraine zu beeinflussen, so hoch sei die Abhängigkeit. „Es wird sich nicht ausgehen, dass wir aus dem (russischen, Anm.) Gas aussteigen“, sagte er in Berlin. Zumindest nicht in diesem Jahr, es gäbe keine Alternative zu Moskau.

Eine neue Russland-Politik?

Das unternehmerische Risiko, nur in einem Land wie Russland sein Geld zu verdienen, unterscheidet sich maßgeblich vom gesellschaftlichen Risiko, einen Grundpfeiler des eigenen Wirtschaftssystems in einem Land wie Russland zu errichten. Liegt der Unternehmer falsch, verliert er sein Geld. Macht der Staat einen Fehler, leidet die gesamte Bevölkerung. Allein die Tragweite der russischen Gaswette in Österreich, Deutschland und der EU sollte zu einer Aufarbeitung der Vergangenheit führen.

Frank-Walter Steinmeier sagt nun, er habe damals einen Fehler gemacht. Dadurch wird weder die Gasrechnung niedriger noch hört der Krieg in der Ukraine damit auf. Aber es ist ein erstes Eingeständnis, dass die Lage in der sich Deutschland und Österreich befinden, nicht wie ein Naturereignis über die beiden Länder hereingebrochen ist. Sie ist das Resultat von geopolitischen Entscheidungen – einer nach der anderen.

Wer bekennt, einen Fehler gemacht zu haben, geht einen Schritt nach vorne. Er gesteht ein: Ein anderer Weg wäre möglich gewesen, nur haben wir uns bewusst für diesen entschieden. Auch wenn er falsch war. Einsicht erhöht die Chance, den alten Fehler nicht zu wiederholen. Das wäre wichtig, sollte in der Zukunft über eine neue Russland-Politik nachgedacht werden, die nicht mehr vom Schock des Krieges getrieben wird.