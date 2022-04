Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Grüner Pass bleibt länger gültig: Gesundheitsminister Johannes Rauch hat angekündigt, dass der Grüne Pass länger gültig bleiben soll. Die Details dazu werden für Anfang kommender Woche erwartet. Mehr dazu

Rückzieher bei Quarantäneregeln in Deutschland: Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Der Plan war auf heftigen Widerstand gestoßen. Mehr dazu

Israels Regierung verliert überraschend Mehrheit: Eine Abgeordnete der Regierungspartei Yamina legt überraschend ihr Amt wegen eines Streits über religiöse Angelegenheiten nieder. Mehr dazu

Auto rast in Tor der russischen Botschaft in Bukarest: In der rumänischen Hauptstadt kam es zu einem Vorfall, der Fahrer des Wagens ist tot. Unklar war zunächst, ob es sich um einen Unfall oder eine absichtliche Tat handelt. Mehr dazu

US-russische Freundschaft im All: Auch auf der Internationalen Raumstation ISS ist über den Krieg in der Ukraine gesprochen worden. Das sagte der gerade von dort zurückgekehrten US-Astronauten Mark Vande Hei. "Meine russischen Crew-Kollegen waren, sind und werden sehr enge Freunde von mir bleiben.“ Mehr dazu

Die vielen Verlierer der Stadtstraße: Die Polizei hat das nächste Protestcamp in Wien geräumt. Räumen müssen? Ja, aber, schreibt Dietmar Neuwirth in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren erinnerte die „Neue Freie Presse“ an den Untergang der „Titanic“. Dieser sei ein stolzes, erschütterndes Symbol, ein Auftakt zum entsetzlichen Schiffbruch Europas gewesen. Mehr dazu [premium]