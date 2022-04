Schwere russische Angriffe auf Mariupol, Dnipro und Charkiw

In Dnipro soll ein Öllager unter Beschuss stehen, mehrere Explosionen gab es auch in Lwiw. Russland spricht von 24 Angriffszielen. Elf humanitäre Korridore sollen heute aus umkämpften Städten führen.

In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol halten die schweren Kämpfe und russischen Luftangriffe an. "Die humanitäre Lage in der Stadt verschlechtert sich", teilt das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Beschossen wurden auch die Großstädte Dnipro und Charkiw. Für Zivilisten sind unterdessen elf Fluchtkorridore aus umkämpften Städten geplant. Aus Mariupol müssten die Menschen in Privatautos fliehen, erklärte Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Die meisten der verbliebenen Einwohner von Mariupol müssen ohne Licht, Kommunikationsmöglichkeiten, medizinische Versorgung, Heizung oder Wasser auskommen, teilte das britische Verteidigungsministerium mit. Die russischen Streitkräfte hätten den Zugang für humanitäre Hilfen verhindert, wahrscheinlich um den Druck auf die Verteidiger zur Kapitulation zu erhöhen.

Die russische Armee nahm nach ukrainischen Angaben auch ein Öllager nahe der Industriestadt Dnipro unter Beschuss. "Es war eine schwierige Nacht", erklärte der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Valentin Resnitschenko, am Mittwoch auf Telegramm. "Der Feind hat aus der Luft angegriffen und ein Öldepot und eine Fabrik getroffen." Das Depot sei zerstört worden und die Fabrik in Brand geraten. "Glücklicherweise gab es keine Verletzten", fügte der Gouverneur später hinzu. Nach mehr als acht Stunden habe die Feuerwehr das Feuer in der Fabrik gelöscht.

Auch Charkiw unter Beschuss

Ziel zahlreicher Attacken war in der Nacht auch die Großstadt Charkiw. Es habe 27 Angriffe mit verschiedenen Waffen gegeben, schrieb der Gouverneur des gleichnamigen Gebiets, Oleh Synjehubow, auf Telegram. "Der Feind will uns demoralisieren und führt weiterhin chaotische Schläge gegen die zivile Infrastruktur aus." Die zweitgrößte Stadt des Landes steht seit Kriegsbeginn am 24. Februar fast ununterbrochen unter Beschuss.

Synjehubow teilte auch mit, dass bei der Stadt Isjum gekämpft werde. "Unsere Streitkräfte halten die Stellungen. (...) Die Russen versuchen durchzubrechen, aber sie scheitern und erleiden stattdessen schwere Verluste."

„Alle müssen in den Schutzräumen bleiben"

In der Region Lwiw (Lemberg) im Westen der Ukraine hatten sich am Dienstagabend mehrere Explosionen ereignet. "Alle müssen in den Schutzräumen bleiben", schrieb Gouverneur Maksym Kosytsky im Onlinedienst Telegram und verwies auf Explosionen nahe Radechiv, einer rund 70 Kilometer nordöstlich von Lwiw gelegenen Stadt. Später schrieb er, bisher gebe es keine Berichte über Opfer. Lwiw blieb bisher weitestgehend von den Kämpfen in der Ukraine verschont. Die Stadt ist Zufluchtsort und Durchgangsstation für Hunderttausende Flüchtlinge.

Insgesamt seien bei den Luftangriffen ein Flugabwehrraketensystem vom Typ Osa, fünf Munitions- und Treibstofflager sowie elf Militärstützpunkte der ukrainischen Armee zerstört worden, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch. Man habe gesamt 24 militärische Ziele im Nachbarland getroffen.

Angriffe auf Ostukraine, Aufräumarbeiten in Butscha

Einheiten der selbst ernannten "Volksrepublik" Luhansk setzten zudem ihre Angriffe in der Ostukraine fort. Dabei seien etwa 50 ukrainische Kämpfer getötet worden, betonte Konaschenko. Mit Raketen seien zudem ein Kommandopunkt, ein Kraftstofflager und ein Werk für die Reparatur von Panzertechnik zerstört worden. Die Angaben lassen die unabhängig nicht überprüfen.

In der russischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine wurden derweil offenbar Grenzschützer beschossen. Es sei versucht worden, Stellungen im Bezirk Sudschanski mit Granaten zu treffen, teilt Regionalgouverneur Roman Starowoit mit. Die russischen Sicherheitskräfte hätten das Feuer erwidert. Auf russischer Seite habe es weder Opfer noch Schäden gegeben.

In Butscha gingen unterdessen die Aufräumarbeiten weiter. Bei einem Ortsbesuch sagte der ukrainische Innenminister Denys Monastyrsky, dass in den Wohnungen und Wäldern noch "dutzende Leichen" lägen. Die Ukraine wirft Russland einen brutalen Angriffskrieg und eine Vielzahl von Kriegsverbrechen auch in Mariupol vor.

(APA/AFP/dpa/Reuters)