Seilhersteller Teufelberger übernimmt polnischen Mitbewerber

Welser Unternehmen sichert sich weiteres Wachstum im Bereich Kunststoffumreifungsbänder.

Der Welser Seilhersteller Teufelberger hat mit 1. April den polnischen Mitbewerber Maillis Plastics Solutions (MPS) gemeinsam mit dem amerikanischen Partner Sigma Plastics Group übernommen. Teufelberger sichert sich damit weiteres Wachstum im Bereich Kunststoffumreifungsbänder, Sigma wird den Geschäftsbereich Stretch-Folien übernehmen, berichtete das Unternehmen in einer Presseaussendung am Mittwoch. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Standort Karczew in der Nähe von Warschau wird von den Übernehmern fortgeführt, alle 230 Beschäftigten übernommen. "Wir legen damit unseren Fokus auf die bestehende Marktstellung in Europa, speziell bei anspruchsvollen Anwendungen für Umreifungsbänder wie Dosen-, Baustoffe-, Faser, Verpackungs- und Logistikbereich", sagte Jürgen Scheiblehner, Geschäftsführer des Bereichs Umreifungsband bei Teufelberger. Man baue mit der Übernahme die Technologieführerschaft im Strapping aus und sichere das geplante Wachstum des Familienunternehmens ab.

Teufelberger entwickelt, produziert und verkauft Hochleistungsstahlseile, Faserseile und Umreifungsbänder. Neben der Zentrale in Wels gibt es zwölf weitere Standorte u.a. in Österreich, Tschechien, Italien, Schweden, Thailand, China und den USA. 500 der 1500 Beschäftigten weltweit arbeiten in Wels, im Geschäftsjahr 2021/22 wurden 290 Millionen Euro umgesetzt.

(APA)