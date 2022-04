Budapest zitiert ukrainische Botschafterin ins Außenministerium

Es sei an der Zeit, dass die ukrainische Führung die "Beleidigung" Ungarns beende und den Willen des ungarischen Volkes akzeptiere, so der ungarische Außenminister, Péter Szijjártó.

„Es ist an der Zeit, dass die ukrainischen Führer mit der Beleidigung Ungarns aufhören“, so Außenminister Péter Szijjártó. Man verurteile den Krieg und gewähre Menschen Schutz, wolle aber neutral bleiben. Aus dem Krieg „wollen und werden wir uns heraushalten“, sagte er.

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó hat am Mittwoch die ukrainische Botschafterin Ljubov Nepop ins Budapester Außenministerium zitiert. Auf seiner Facebook-Seite hatte der Minister im Vorfeld betont, es sei an der Zeit, dass die ukrainische Führung die "Beleidigung" Ungarns beende und den Willen des ungarischen Volkes akzeptiere. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hatte zuletzt immer wieder gefordert, dass sich Budapest klar auf die Seite Kiews stelle.

"Wir verurteilen die militärische Aggression, stimmen für die Souveränität der Ukraine, nehmen Hunderttausende von ukrainischen Flüchtlingen auf, liefern im Rahmen der größten humanitären Aktion der ungarischen Geschichte mehrere Hundert Tonnen Lebensmittel in die Ukraine", so Szijjártó. Dennoch stünden die Sicherheit Ungarns und der ungarischen Menschen an erster Stelle. "Das ist nicht unser Krieg, und aus dem wollen und werden wir uns heraushalten", betonte der Minister. Deswegen würde Ungarn keine Waffen liefern und nicht für Energiesanktionen stimmen. Über all diese Fragen hätten die Ungarn am Sonntag bei der Parlamentswahl eine klare Meinung formuliert und eine klare Entscheidung getroffen. (Die rechtsnationale Fidesz-Partei gewann die Wahl mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit, Anm.)

„Bei uns steht Interesse der Ungarn an erster Stelle"

"Wir verstehen, dass das ukrainische Volk ein anderes Interesse hat. Bei ihnen steht das Interesse der ukrainischen Menschen an erster Stelle, bei uns das der Ungarn." Äußerungen über die Herausbildung totalitärer Systeme, die Mittäterschaft am Krieg und die Reue hinsichtlich des Willens der ungarischen Menschen seien inakzeptabel, kritisierte Szijjártó. Um das alles klar und verständlich zu machen, habe man die ukrainische Botschafterin in Budapest ins Außenministerium gebeten, kündigte er an.

Wo steht Ungarn?

Diese Aktion des Außenministeriums gefällt allein dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, erklärte der frühere ungarische EU-Kommissar und Außenminister Péter Balázs im Klubradio. Die ungarische Außenpolitik würde gegen den Strom schwimmen. Während die Ukraine einen Krieg auf Leben und Tod gegen einen übermächtigen Aggressor führe, der überwiegende Teil der Welt solidarisch mit der Ukraine sei, würde Ungarn die Botschafterin ins Außenministerium zitieren, anstelle sich für die Unterstützung der Ukraine auszusprechen, erklärte Balázs. Während Licht auf grausame Morde in der Ukraine, auf Kriegsverbrechen der russischen Armee gegen die Zivilbevölkerung fällt, sei Ungarn das einzige Land auf der Welt, das mit dem Zitieren der ukrainischen Botschafterin ins Außenministerium eine völlig überflüssige politische Aktion vollführe, kritisierte Balázs.

In den vergangenen Tagen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán immer wieder aufgefordert, sich klar auf die Seite der von Russland angegriffenen Ukraine zu stellen. Orbán wiederum verurteilte den Aggressor nur halbherzig, hat er doch in den vergangenen Jahren ein enges Verhältnis zu Putin und zum Kreml aufgebaut. Zudem hat Ungarn als eines von wenigen EU-Ländern - darunter auch Österreich - bis dato keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Budapest untersagte des weiteren Waffenlieferungen, die durch Ungarn direkt ins östliche Nachbarland Ukraine gehen.

(APA)