VKI erzielt ersten Erfolg gegen WhatsApp

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat WhatsApps Nutzungsbedingungen unter die Lupe genommen und erfolgreich vor dem Handelsgericht Wien geklagt.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat WhatsApp wegen seiner Nutzungsbedingungen, die Anfang 2021 eingeführt werden hätten sollen, geklagt. Doch nicht nur das, auch die regulären Klauseln der Nutzunsbedingungen wurden dabei genauer untersucht. Das Handelsgericht beurteilte nun die Klausel, mit der die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie geändert wurden, als unzulässig - ebenso die fünf Klauseln aus den Bedingungen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Rückblick: Anfang 2021 präsentiert die WhatsApp-Mutter Meta (damals noch Facebook) neue Nutzungsbedingungen. Diese hätten ab 15. Mai in Kraft treten sollen und dabei dem Messenger-Dienst großzügige Freiheiten erteilt, in Bezug auf die Weitergabe von Nutzerdaten an den Mutterkonzern. Facebook hätte sich dann das Recht herausgenommen, persönliche Nutzerdaten zu Werbezwecken zu verwenden und hinterlegte Zahlungsinformationen auch mit Drittanbietern zu teilen. Den Nutzern stand frei, diesen zu widersprechen, mussten aber in Kauf nehmen, den Dienst nicht mehr nutzen zu können. Und dazu waren viele bereit. Zu viele für Facebook, denn die explosionsartigen Steigerungen der Nutzerzahlen bei Signal, Telegram und Co. wurden nicht gerne gesehen. Zuerst gab es einen Kompromiss, bis die neuen Nutzungsbedingungen sang- und klanglos nahezu völlig wieder verschwanden.

Für den VKI war die Sache damit nicht erledigt. Der Verein blickte tiefer und sah sich die Nutzungsbedingungen genauer an. Jene vertraglichen Bestimmungen, denen nahezu jeder zustimmt, ohne sie je gelesen zu haben. Das Handelsgericht kam nun zu dem Schluss, dass die Social Media Plattform mit Sitz in Irland von den Nutzerinnen und Nutzer eine Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen beziehungsweise zu deren Änderungen verlangt, deren Inhalt aber unklar sei.

Für eine künftige Änderung der Nutzungsbedingungen habe WhatsApp zudem vorgesehen, dass diese mindestens 30 Tage im Voraus angekündigt werde und dabei die sogenannte "Zustimmungsfiktion" zur Anwendung komme. Sprich, wird den Änderungen nicht innerhalb der Frist aktiv widersprochen und der Dienst weiter genutzt, werte das Unternehmen dies automatisch als Zustimmung. Eine weitere Klausel habe es WhatsApp ermöglichen sollen, sämtliche Rechte und Pflichten aus dem Vertrag an verbundene Unternehmen abzutreten.

"Gleich wo Unternehmen ihren Sitz haben, ob nun im Inland oder im Ausland: Wenn Unternehmen ihre Tätigkeit auf den österreichischen Markt ausrichten, müssen sie auch die österreichischen Gesetze befolgen", schreibt Beate Gelbmann, Leiterin der Abteilung Klagen im VKI, dem US-Konzern ins Stammbuch.

(APA/bagre)