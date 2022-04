Die Prater Hauptallee, „Welterbe der Leichtathletik“

Seit 200 Jahren wird auf der Prater Hauptallee gelaufen. Wien und der City-Marathon wurden von „World Athletics“ geehrt.

Wien. Schönbrunn und die Wiener Altstadt sind vollkommen zu recht, Unesco-Weltkulturerbe. Aber auch am Prater, vor allem der Hauptallee, gibt es eigentlich kein Umhinkommen – vor allem nicht für Läufer. Seit 200 Jahren wird hier täglich rund um die Uhr gejoggt oder laufen hier Events wie „Business Run“, Frauenlauf oder der City-Marathon (24. April) über den Asphalt. Wien war auch schon Schauplatz für zwei Weltrekorde. Der Antritt von Eliud Kipchoge, er lief die 42,195 km vor drei Jahren als erster Mensch unter zwei Stunden in 1:59,40, war sogar ein globales Ereignis.

All dem zollte der Leichtathletik-Weltverband „World Athletics“ nun Tribut: die Hauptallee wurde als globale „Landmark“ ins Welterbe der Leichtathletik aufgenommen. Österreichs populärste Laufstrecke, 4,3 Kilometer lang, trägt nun die „World Athletics Heritage Plaque“.

20220406 Medientermin anlaesslich des 200 Jahre Laufevents in der Prater Hauptallee VIENNA, AUSTRIA - APRIL 06: SPOe Wie (c) IMAGO/SEPA.Media (IMAGO/Isabelle Ouvrard)

Die Welterbe-Auszeichnung wird nur in seltenen Fällen vergeben. Zu den bisherigen Preisträgen zählen Sportgrößen wie Jesse Owens, Emil Zatopek und Grete Waitz, auch herausragende Orte und Veranstaltungen wie das Letzigrund Meeting Zürich und das ISTAF im Olympiastadion Berlin. Ein Expertengremium des Leichtathletik-Weltverbandes verleiht die Plakette für einen „herausragenden Beitrag zur weltweiten Geschichte und Entwicklung der Welt-Leichtathletik“.

Als LA-Doyen und Verbands-Vertreter Olaf Brockmann das von „Vertoni“ (wie der Fifa WM-Pokal) in Mailand gefertigte Schmuckstück an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig übergab, wurde manch starke Stimme plötzlich zittrig. Auch VCM-Veranstalter Wolfgag Konrad oder Ilse Dippmann, die bei beim Frauenlauf die Fäden zieht, holten neben Landtagspräsidenten und Lauf-Liebhaber Ernst Woller ganz tief Luft.

RUNNING - Ineos 1:59 Challenge (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl

„Home to runners and running events since 1822“ steht auf der Plakette, mit der man, so Ludwig, „ein Zeichen gesetzt“ hat.

Sportgeschichte und Gegenwart sind in einem urbanen Grünraum verbunden. Und jetzt darf ausgezeichnet in die Zukunft gelaufen werden.

(FINNE)