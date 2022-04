Impfwillig aber nicht impffähig – und jetzt?

Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können oder bei denen die Impfung nicht ausreichend wirkt, müssen weiterhin in besonderer Vorsicht leben. Ganz ohne Schutz sind sie aber nicht (Archivbild).

Während die Einschränkungen im Alltag für den Großteil der Bevölkerung zumindest vorläufig der Vergangenheit angehören, kann für eine gar nicht so kleine Gruppe an Personen von Normalität keine Rede sein.

Es gibt sie, die Zehntausenden Menschen in Österreich, die wegen einer schweren Vorerkrankung nicht gegen Covid-19 geimpft werden können, oder bei denen die Impfung etwa wegen der Einnahme immunsupprimierender Medikamente nicht bzw. nicht ausreichend wirkt. Wie viele genau, lässt sich nicht sagen, weil bei manchen die Impfung nach mehrmaliger Verabreichung doch einen, wenn auch geringen Effekt zeigt. Zudem ist bei einigen davon auszugehen, dass sich ihr Zustand nach ein paar Monaten verbessert, und sie dann sehr wohl wirksam geimpft werden können – bei Krebspatienten etwa, die eine Chemotherapie durchmachen.

Alle anderen müssen sich – nach den bereits umgesetzten und noch bevorstehenden umfassenden Öffnungen, so dürfte bald auch wieder die FFP2-Maskenpflicht in den meisten Innenräumen fallen – weiterhin auf ein Leben in besonderer Achtsamkeit gefasst machen, um sich nicht anzustecken und möglicherweise schwer zu erkranken. Das bedeutet aber nicht, dass ihnen gar nicht geholfen werden kann, damit sie ihren Alltag einigermaßen normal gestalten.