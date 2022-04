Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Deutschland festgenommen

Symboldbild: Eine der fürchterlichen Fahnen der Terrormiliz IS wird nach deren Niederlage ei geholt, hier anno 2017 in Tabqa nahe Rakka (Syrien).

Ein heute in Deutschland lebender Syrer soll 2014 im Zuge einer Massentötung durch IS-Kämpfer im Osten Syriens gefoltert haben.

Weil er sich an einem Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf einen Stamm in Syrien beteiligt und Menschen gefoltert haben soll, hat die deutsche Bundesanwaltschaft am Mittwoch einen Mann in Berlin festnehmen lassen. Sie wirft dem Syrer unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof muss entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Der Mitteilung zufolge beteiligte sich der Beschuldigte namens Raed E. im August 2014 an dem Angriff des IS auf den Al-Shaitat-Stamm im ostsyrischen Deir-el-Zor, bei dem mindestens 700 Stammesangehörige getötet wurden. Im Zusammenhang damit habe er drei Gefangene schwer misshandelt und gefoltert, einen davon mehrfach.

Die drei Opfer, darunter ein 13-Jähriger, wurden demnach gefesselt und an der Decke aufgehängt sowie mit Peitschen, Kabeln und Schläuchen geschlagen, mit spitzen oder schweren Gegenständen sowie Stromschlägen malträtiert. Zudem habe der Mann für den IS in Gefängnissen und an Straßenkontrollpunkten gearbeitet und Freikäufe der gefangenen Stammesangehörigen abgewickelt.

(APA/DPA)