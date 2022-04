Mitwirkung am Suizid? 82-Jähriger im Zweifel freigesprochen

Nach dem gesellschaftspolitisch brisanten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs zum Thema Suizid-Mitwirkung beschäftigte sich ein Strafgericht in Wien mit der Materie.

„Die neue Rechtslage ist politisch und gesellschaftlich umstritten. Das Gericht muss sie aber anwenden, so wie sie ist.“ Das sagte der Staatsanwalt am Mittwoch in einem Strafprozess, der schon beim Auftakt im Jänner („Die Presse“ berichtete) für Diskussionen gesorgt hat. Es ging um das Delikt „Mitwirkung an der Selbsttötung“, also um jene Gesetzesstelle, die in ihrer früheren Form im Dezember 2020 vom Verfassungsgerichtshof zum Teil aufgehoben worden war.

Am Ende des Prozesses um den 82-jährigen Pensionisten R., der seinem alten Freund, einem bettlägrigen 83-Jährigen, eine Pistole ins Bett gelegt haben soll, damit dieser Suizid begehen kann, war aber gar nicht die neue Rechtslage entscheidend. Sondern vielmehr der alte Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ (In dubio pro reo). Und so wurde R. nach ebendiesem Prinzip freigesprochen. Rechtskräftig ist dieses Urteil noch nicht.

„Nicht möglich aufzustehen“

Der 83-Jährige war im Februar 2021 gestürzt und hatte sich drei Rückenwirbel gebrochen. Seither war er bettlägrig. Im Krankenhaus war es ihm noch gelungen aufzustehen, aber nur mit Hilfe von drei Personen. „Alleine war es ihm nicht möglich aufzustehen. Es bestand Bettlägrigkeit“, erklärte nun Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp. Das bezog sich auf eine Untersuchung im April. Zu dem Suizid kam es am 18. Mai des Vorjahres. „Ob sein Zustand im Mai besser oder schlechter war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen“, ergänzte der Sachverständige.

Klar ist: Der Kranke war auf 24-Stunden-Pflegerinnen angewiesen. Diese lebten abwechselnd in einem Zimmer seiner Wohnung und sorgten permanent für ihn.