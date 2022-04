EU braucht Glasnost bei Vermögen

Wem gehört diese Jacht? Diese Frage lässt sich in der EU oft nicht leicht beantworten.

Das Jacques Delors Centre plädiert für die Einrichtung eines zentralen EU-Vermögensregisters, um Sanktionen treffsicherer zu machen.

Wien/Brüssel. Immer mehr russische Oligarchen geraten ins Sanktionsvisier der Europäischen Union. Bei der neuesten Runde wurde die schwarze Liste um so illustre Namen wie Aluminium-Tycoon Oleg Deripaska und Herman Gref, seines Zeichens Chef der größten russischen Bank Sberbank, ergänzt. Doch um die tatsächliche Umsetzung der personenbezogenen Sanktionen der EU steht es mittelprächtig – denn bei vielen Vermögenswerten in Europa sind sich die Europäer nicht im Klaren darüber, wem sie eigentlich gehören. Und dieses Problem ist beileibe nicht nur auf die Vermögen der russischen Milliardäre beschränkt: Nach Berechnungen der EU-Kommission wurden im Jahr 2019 zwischen 117 und 210 Mrd. Euro an den europäischen Finanzbehörden vorbei verschoben.

Die enorme Bandbreite bei der obigen Schätzung weist darauf hin, dass der Umgang mit Vermögen in der EU eine große Dosis Glasnost benötigt, um den Namen der spätsowjetischen Transparenz-Kampagne von KPdSU-Chef Michail Gorbatschow zu bemühen. Nach Ansicht von Sebastian Mack von der Hertie School des Jacques Delors Centre in Berlin, dessen Enquete zu diesem Thema am Mittwoch veröffentlicht wurde, hat die EU bereits die wichtigsten Bausteine beisammen, um ein wirksames Mittel gegen opake Geldströme zu kreieren: ein zentrales europäisches Vermögensregister.