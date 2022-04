Viel netter als sein Bruder: Branford Marsalis im Konzerthaus

Der Saxofonist begeisterte in bewährter Quartett-Begleitung mit existenzialistischen Balladen und herbem Swing.

Wahrscheinlich ist Branford Marsalis daran schuld, dass sein jüngerer Bruder Wynton so ein blasierter, besserwisserischer Kerl geworden ist. In einer Großfamilie kann nur einer die Rolle des lässigen und weltoffenen Schlaumeiers einnehmen. Auch musikalisch unterscheiden sich die Brüder signifikant voneinander – obwohl beide Stammgäste im Wiener Konzerthaus sind.

Wo Branford – etwa in der Band von Sting und mit Buckshot LeFonque – auch Pop und Funk eroberte, verharrte Wynton im traditionellen Jazz. Alben waren für ihn nie so wichtig wie das Livespiel. Branford hingegen nahm das Format sehr ernst. Einspielungen wie „Eternal“ oder „In My Solitude“ wurden zu Klassikern. Trotz seiner Intelligenz klang Branford nie verkopft. Immer wieder taucht er gern ein in die schönste Glut der Jazzmelancholie. So auch an diesem schönen Dienstagabend.