EU-Stopp für russische Kohle und Sanktionen gegen Putins Töchter

Die Union hat seit Kriegsbeginn 35 Milliarden Euro für Energie an Russland überwiesen. An diesem Geldfluss ändern auch die neuen Sanktionen wenig.

Die Europäische Union hat nach sechs Wochen russischen Vernichtungskrieges gegen die Ukraine noch immer nicht den politischen Mut, ein Embargo auf die Haupteinnahmequelle des Kremls, nämlich Erdgas, zu verhängen. Doch sie beginnt nun zumindest, einen Teil der russischen Energieexporte zu sanktionieren. Die Einfuhr russischer Kohle soll nach dem Vorschlag der Europäischen Kommission für das wochenlang verzögerte fünfte Sanktionspaket verboten werden, und auch russische Frachtschiffe und Lastwagen sollen nicht mehr in die Union dürfen. Zudem kommen mehrere Angehörige des politischen Systems des Kreml sowie der persönlichen Entourage von Präsident Wladimir Putin auf jene bereits mehrere Hundert Namen lange Liste von Personen, die nicht in die EU einreisen dürfen und deren hiesige etwaige Vermögenswerte beschlagnahmt werden.

Allen voran dürfte es laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ die beiden Töchter Putins erwischen, Maria Putina und Katerina Tichonowa (manchmal werden sie in den spärlichen offiziellen Kreml-Biografien auch als Maria Ivanovna Putina und Katerina Tichonowna Schkrebnewna geführt, also nach ihren beiden Großmüttern benannt). Die beiden wurden 1985 und 1986 geboren, führen ein von der Öffentlichkeit abgeschirmtes Leben und entstammen Putins 2013 geschiedener Ehe mit einer früheren Aeroflot-Stewardess.

Berlin, Wien, Budapest bremsen

Das Kohleembargo wird nicht sofort wirksam werden, sondern in Stufen. Wie genau das aussehen soll, werden die EU-Botschafter am Donnerstag zu vereinbaren versuchen. Vor allem Deutschland sieht sich nicht in der Lage, sofort auf den Import russischer Kohle zu verzichten. „Heute stoppen wir die Kohle, aber das ist nur ein sehr kleiner Teil der Rechnung“, sagte Josep Borrell, der Hohe Beauftragte der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg.