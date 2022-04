In Tschechien darf die Polizei Beschuldigten weiterhin DNA-Proben abnehmen - auch ohne deren Einverständnis. Das entschied das Verfassungsgericht in Brünn am Mittwoch.

Die Polizei in Tschechien darf Verdächtigen und Beschuldigten auch künftig DNA-Proben abnehmen - und zwar ohne deren Einverständnis. Nach einem zweijährigen Verfahren erklärte das Verfassungsgericht in Brünn (Brno) eine entsprechende Gesetzesregelung am Mittwoch für rechtens. Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei nicht ersichtlich. Zudem müsse Tschechien „internationalen Verpflichtungen“ bei der Polizeizusammenarbeit nachkommen.

Der Kläger hatte unter anderem kritisiert, dass der Gesetzgeber keine festen Fristen für die Aufbewahrung der DNA-Proben festgelegt habe. Die Behörden können auf diese so lange zurückgreifen, wie es ihnen für die „Vorbeugung und Ermittlung von Straftaten“ erforderlich scheint. Die Richter räumten ein, dass Teile des Gesetzes zu vage gefasst seien. Das sei zwar „nicht ideal“, aber noch kein Grund für ein Eingreifen, hieß es.

Negativpreis für Verfassungsgericht

Zu den Gegenstimmen der bisherigen Polizeipraxis in Tschechien zählt unter anderem die Menschenrechtsorganisation „Iuridicum Remedium“. Wegen der langen Dauer des Verfahrens verlieh sie dem Verfassungsgericht unlängst ihren Negativpreis „Großer Bruder“.

(APA/dpa)