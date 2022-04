Teuerungsausgleich - Arbeitslose erhielten jeweils 150 Euro

Anfang April werden im Rahmen des Anti-Teuerungspakets rund 52 Millionen Euro an 345.000 Personen ausbezahlt. Maßnahmen bezüglich der Pendlerpauschale sowie der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe sollen folgen.

Im Rahmen des Anti-Teuerungspakets der Regierung wurden nun 150 Euro an Arbeitslosengeld- oder Notstandshilfe-Bezieherinnen und -Bezieher ausbezahlt. „Die Auszahlung ist Anfang April automatisiert mit der Auszahlung des Arbeitslosengeldes für März erfolgt und somit bereits bei den Betroffenen angekommen“, hieß es vonseiten des Arbeitsministers Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung.

Den Teuerungsausgleich erhielten alle Personen, die im Jänner und Februar mindestens 30 Tage Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe erhalten haben. Für Krankengeldbezieherinnen und -bezieher, die vorher arbeitslos waren und im Anschluss an die AMS-Leistung Krankengeld bezogen haben, erfolgte die Auszahlung über die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK). Insgesamt wurden 51,7 Mio. Euro an 345.000 Personen ausbezahlt.

Pendlerpauschale und andere Maßnahmen

Weitere Maßnahmen des Anti-Teuerungspakets der Regierung sind unter anderem die Erhöhung der Pendlerpauschale sowie die Senkung der Elektrizitäts- und Erdgasabgabe. Getrieben durch hohe Energiepreise stieg die Inflationsrate im März laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 6,8 Prozent und erreichte damit den höchsten Wert seit November 1981. IHS und Wifo hatten zuletzt für heuer eine Teuerungsrate von 5,5 bzw. 5,8 Prozent prognostiziert.

(APA)