Alice Schwarzer auf der Diagonale und bald im TV

(c) imago images/teutopress (teutopress GmbH via www.imago-im)

Sabine Derflingers Dokumentarfilm feiert am Donnerstag auf der Diagonale Premiere. In der ARD soll der Film im vierten Quartal laufen.

Am Donnerstag feiert Sabine Derflingers Dokumentarfilm "Alice Schwarzer" bei der Diagonale in Graz Premiere. Die 79-jährige deutsche Frauenrechtlerin wird bald auch im Fernsehen gewürdigt: Der deutsche Sender RBB dreht einen Zweiteiler mit dem Titel "Alice". Darin spielt Nina Gummich („Charité“) die junge Alice Schwarzer auf dem Weg zur Gründung der Zeitschrift „Emma“, deren Herausgeberin sie heute noch ist. In der ARD soll der Film im vierten Quartal laufen.