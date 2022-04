Ukraine: Wenn Panzer aus dem Westen anrollen

Mit Tschechien liefert erstmals ein Nato-Mitglied Kampfpanzer in die Ukraine. Das galt zuvor fast als Tabu. Warum die Allianz jetzt umdenkt.

Die Fracht ist in die Jahre gekommen. Aber sie ist wertvoll für die Empfänger. Und sie ist ein Geschenk. Bilder aus Tschechien zeigen Waggons, die mit T-72-Kampfpanzern aus Sowjettagen beladen sind. Die Züge rollen Richtung Ukraine. Richtung Krieg. Auch BMP-1-Schützenpanzer liefert Prag, addiert ein paar Dutzend Fahrzeuge: So wird es berichtet. Bestätigt ist das nicht. „Ich kann nur versichern, dass Tschechien der Ukraine hilft, wo es nur kann“, erklärte Verteidigungsministerin Jana Černochová. Und zu dieser Hilfe zähle auch die Lieferung von „leichten und schweren Waffen“. Der Nachsatz ist wichtig. Seit Kriegsbeginn schon quält in der Nato die Frage, ob man Kiew auch schwere Waffen liefern soll. Tschechien hat sie beantwortet. Der Panzer T-72 wiegt mehr als 40 Tonnen im Gefechtszustand. Eine ziemlich schwere Waffe also.

Die Bilder aus Tschechien deuten aber eine größere Wende an. Sie vollzieht sich nicht nur in Prag. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die „New York Times“ einen Bericht, wonach die USA der Ukraine bei der Beschaffung jener T-72-Panzer helfen wollen, die eben unter anderen Ex-Warschauer-Pakt-Staaten wie Tschechien im Arsenal haben. Der Panzer bietet zwar kein Hightech und vergleichsweise wenig Schutz, aber einen großen Vorteil: Die Ukrainer kennen ihn. Sie können ihn ohne Einschulung bedienen. Und die Russen rollten mit T-72-Panzern über die Grenze. Dem niederländischen Fachblog „Oryx“ zufolge sollen der Ukraine schon 176 russische Panzer in die Hände gefallen sein, darunter auch solche vom Typ T-72.