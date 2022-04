Pkw krachte in Auslage von Wiener Bekleidungsgeschäft - Zwei Verletzte

Ein unbekannter Lenker geriet mit einem gestohlenem Fahrzeug ins Schleudern und fuhr in die Auslage eines Geschäfts im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Zwei Personen wurden verletzt, der Lenker flüchtete.

Zwei Kundinnen eines Wiener Bekleidungsgeschäfts sind am Donnerstagnachmittag durch einen Pkw verletzt worden. Das Fahrzeug war im Bezirk Favoriten zuvor auf der Laxenburger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, als der Fahrer im Bereich der Buchengasse ins Schleudern geriet und gegen 14.50 Uhr in die Auslage des Geschäfts fuhr. Dadurch wurden eine 60-jährige Kundin und eine Elfjährige verletzt, die ältere Frau so schwer, dass sie sich in einem kritischen Zustand befand.

Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, hieß es von der Wiener Berufsrettung. Laut Polizeiangaben sollen sich vier Männer und eine Frau in dem Pkw befunden haben, die dann vom Unfallort geflüchtet sind. Laut Polizei war das Fahrzeug als gestohlen gemeldet. Eine 16-Jährige, die zu den Fahrzeuginsassen zählte, kehrte zum Einsatzort zurück und werde demnächst zum Sachverhalt befragt. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass war sie nicht die Lenkerin des Unfallwagens.

Das Verkehrsunfallkommando und das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, haben die weitere Amtshandlung übernommen. Die Berufsrettung war mit mehreren Teams im Einsatz, unterstützt vom Samariterbund.

(APA)