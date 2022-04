Mit Zug, Bus und Fähre von Wien nach Helsinki

Drucken

Hauptbild • Nach mehr als 30 Stunden Fahrt ein Bad an der finnischen Sonne. • Victor Malyushev/Unsplash,

Vielen Widrigkeiten und der Flugscham zum Trotz wird die Reiselust nicht kleiner. Doch statt des Flugzeugs bringen öffentliche Verkehrsmittel umweltbewusste Touristen klimaschonend in den hohen Norden.

1439 Kilometer Luftlinie trennen Wien und Helsinki vonei­nander. Mit dem Flugzeug legt man diese Strecke in einem Zeitraum unter zweieinhalb Stunden zurück. Man überfliegt dabei polnische Wälder und das Baltische Meer, durchquert innerhalb von 140 Minuten so einen halben Kontinent und viele Kulturkreise. Gleichzeitig werden pro Person durchschnittlich 470 Kilo CO2 ausgestoßen. Das ist pro Kilometer ungefähr 30-mal so viel wie bei einer Bahnfahrt im österreichischen Stromnetz.

Steigt man auf nachhaltigere Verkehrsmittel um, dauert diese Reise länger. Viel länger. Fährt man ohne Pausen durch, braucht man mit dem privaten Auto einen Tag, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sogar zwei. Aber die Strecke muss nicht auf einmal zurückgelegt werden, sondern es empfiehlt sich, sie auszudehnen – zu einer sechstägigen Reise quer durch Polen und das Baltikum und retour.