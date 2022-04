Der sanktionierte Präsident des European Jewish Congress

(c) imago

Seit Jahren führt ein oligarchischer Handlanger Wladimir Putins den European Jewish Congress - und das auf höchst fragwürdige Weise. Nun sanktionieren die EU und das Vereinigte Königreich Wjatscheslaw Mosche Kantor - was seinen "lieben Freund" Sebastian Kurz zur einen oder anderen Frage animieren sollte.

„Ich glaube daran, dass die Lehren der finstersten Stunde unserer europäischen Geschichte in der gegenwärtigen Situation äußerst relevant sind“, sprach Mosche Kantor, Präsident des European Jewish Congress, an diesem 27. Jänner, dem Holocaustgedenktag (ab Minute 20 im Video). Zahlreiche politische Prominenz erster Güte hatte Grußworte geschickt: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ebenso wie die Spitzen des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission, Charles Michel und Ursula von der Leyen. „Sie können immer darauf zählen, dass die Europäische Kommission auf Ihrer Seite steht“, versicherte von der Leyen in ihrer Rede.

Kantor hatte seine Bemerkung über die Lehren der Geschichte natürlich auf den in jüngster Vergangenheit stark virulenten Judenhass bezogen. Am Mittwoch jedoch holte ihn die Gegenwart ein. Die britische Regierung kündigte an, gegen ihn Sanktionen wegen seiner Unterstützung des Regimes von Wladimir Putin zu verhängen (der EJC reagierte sofort mit einer empörten Aussendung).