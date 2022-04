Saab bietet sich als Alternative zu Eurofighter an

(c) Reuters

Die Schweden, die jahrzehntelang mit Österreich zusammengearbeitet haben, werben für sich: Eine Flugstunde mit Gripen koste 23.000 Euro, bei den Eurofightern 65.000 Euro.

Der schwedische Konzern Saab bringt sich in der Debatte um eine Aufrüstung des Bundesheeres mit seinen Kampfflugzeugen in Stellung. Die Schweden, die jahrzehntelang auf dem Gebiet der Militärluftfahrt mit Österreich zusammengearbeitet haben, preisen ihre Gripen als günstigere Alternative zu den Eurofightern an. Über eine Amortisationsdauer von 15 Jahren gerechnet, wäre eine 1-Flotten-Lösung mit Gripen die billigste Variante für Österreich, rechnet Saab Österreich vor.

Während eine Eurofighter-Flugstunde 65.000 Euro kostet, seien es bei den Gripen nur 23.000 Euro. In Summe würde ein Upgrade der 15 vorhandenen Eurofighter inklusive der Anschaffung von drei Doppelsitzern auf 15 Jahre gerechnet bei 2000 Flugstunden 155 Mio. Euro pro Jahr kosten.

Eine 2-Flotten-Lösung mit drei EF-Doppelsitzern und sechs Advanced Jet Trainern würde bei 1100 EF-Flugtsunden und 900 Flugstunden mit den Trainern 120 Millionen Euro im Jahr kosten. Eine 1-Flotten-Lösung mit 12 Gripen C und zwei Zweisitzern Gripen D würde bei 2000 Flugstunden und 60 Millionen Euro Beschaffungsrate pro Jahr 105 Millionen Euro kosten.

Binnen zwei Jahren neue Jets

Saab könnte innerhalb von zwei Jahren neue Jets liefern, versichert der Konzern und weist darauf hin, dass in Europa nur große Länder wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien eine 2-Flotten-Strategie verfolgen. Kleine Länder wie Belgien, Dänemark, Schweiz, Tschechien und Ungarn setzten nur auf einen Typen.

Der Gripen sei ein kostengünstiges, modernes "Mehrzweck-Kampfflugzeug mit allen operativen Fähigkeiten". Derzeit fliegen Ungarn und Tschechien jeweils 12 plus 2 Gripen C/D. Auch Südafrika und Thailand haben Gripen, Brasilien hat das Modell E bestellt.

(APA)