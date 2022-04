Der Exodus der Expats in China

Aus Angst vor neuen Lockdowns und Zwangsquarantäne wollen immer weniger Fachkräfte im Reich der Mitte arbeiten.

Wer noch Resthoffnungen auf einen rasch endenden Lockdown in Shanghai hegte, wurde am Mittwoch eines Besseren gelehrt: Unter Hochdruck wird derzeit das „National Exhibition and Convention Center“ in das weltweit größte Covid-Feldspital umgebaut. In dessen Hangarhallen werden schon bald 40.000 Betten Platz finden. Doch trotz der anhaltenden Ausgangssperren steigen die Infektionszahlen nach wie vor: Zuletzt meldeten die Behörden innerhalb der chinesischen Wirtschaftsmetropole über 17.000 Ansteckungen.

Stimmung ist schlecht

Dass die Lockdown-Politik wirtschaftlich tiefe Dellen hinterlassen wird, steht außer Frage. Doch das Ausmaß der Krise ist dennoch schockierend: Am Mittwoch sorgte das renommierte Wirtschaftsmagazin „Caixin“ mit der Publikation seines Einkaufsmanagerindex (EMI) für den Dienstleistungssektor für Schockwellen. Der Indikator zeigt an, wie die Stimmung derzeit unter den Unternehmen ist – ein Wert über 50 signalisiert Wachstum, darunter bedeutet Kontraktion. Im März ist der EMI von 50,2 auf ein Rekordtief von 42 eingebrochen.