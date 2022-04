Wie Hunde mit Menschen kommunizieren

Der allseits bekannte Hundeblick entwickelte sich offenbar erst durch den Domestizierungsprozess der Tiere, das fand eine US-Forschungsgruppe kürzlich heraus.

Kaum ein Mensch kam ihm widerstehen - dem Hundeblick. Schaut der Vierbeiner erst einmal lieb und traurig, kommt er meist schneller ans Ziel (und das heißt oft Couch oder Bett!). Eingebrockt haben sich Menschen das Problem offenbar selbst. Denn eine US-amerikanische Forschungsgruppe hat kürzlich herausgefunden, dass der Mensch bei der Domestizierung von Wölfen gezielt Hunde gezüchtet hat, deren Gesichtsausdruck er besser versteht, da er seinem ähnlich ist.

Das gegenseitige Anstarren von Mensch und Hund demonstriert die wechselseitige Bindung. „Etwas, das wir zwischen Menschen und anderen domestizierten Säugetieren wie Pferden oder Katzen nicht beobachten können“, schreibt die Hauptautorin Anne Burrows, Professorin in der Abteilung für Physiotherapie an der Rangos School of Health Sciences an der Duquesne University in Pittsburgh, in einer Erklärung.

Schnelle Mimik

Für die Studie wurden die Myosin-Fasern in den Gesichtsmuskeln von Hunden und Wölfen verglichen, von denen es zwei Arten gibt: schnell zuckende Fasern und langsam zuckende. Schnell zuckende Myosin-Fasern sind für schnelle Gesichtsausdrücke - also die Mimik - verantwortlich. In der Regel können diese nicht lange gehalten werden, da die Muskelfasern schnell ermüden.

Den Ergebnissen zufolge haben Wölfe im Vergleich zu heutigen Haushunden einen nur kleinen Anteil an schnell zuckenden Fasern. Den Hunden würden diese ermöglichen, die menschliche Mimik besser nachzuahmen und so die Aufmerksamkeit ihrer Besitzerin oder ihres Besitzers zu gewinnen. „Im Laufe der Zeit könnten sich die Hundemuskeln so entwickelt haben, dass sie schneller wurden, was die Kommunikation zwischen Hunden und Menschen weiter begünstigt“, heißt es vonseiten des Forschungsteams.

Mutter-Kind-Schema

Hunde haben zusätzlich einen Muskel mehr im Gesicht, den Wölfe nicht haben, das besagt eine Studie aus dem Jahr 2019. Er heißt Levator anguli oculi medialis und lässt die Augen größer und kindlicher aussehen - er ist für den klassischen Hundeblick verantwortlich. Beim Menschen ruft dieser eine fürsorgliche Reaktion hervor. „All diese Unterschiede deuten darauf hin, dass schnellere Muskelfasern dazu beitragen, dass ein Hund effektiv mit Menschen kommunizieren kann“, liest sich in der Mitteilung.

Bestimmte Blicke der Vierbeiner lösen außerdem eine positive Rückkopplung zwischen Mensch und Hund aus - ähnlich wie die zwischen menschlichen Müttern und ihren Kindern, fügt das Forschungsteam hinzu. Hierbei wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet. Die Ausnahme davon ist der Siberian Husky, der enger mit Wölfen verwandt ist als die meisten anderen Hunderassen.

