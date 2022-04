Das Getränkespezialist Waterdrop motiviert dazu, mehr Leitungswasser zu trinken und dadurch gleichzeitig den Verbrauch von Plastik und den Ausstoß von CO2 zu reduzieren.

Der hohe Energieaufwand und CO2-Ausstoß für die Erzeugung, den Transport und das Recycling von Plastikflaschen, die Berge von Plastikmüll und die Tatsache, dass die meisten Menschen viel zu wenig oder Ungesundes trinken – all das war Martin D. Murray seit langem ein Dorn im Auge. „Jährlich werden über 500 Milliarden Plastikflaschen produziert, fast die Hälfte davon wird für den Versand von abgefülltem Wasser verwendet, was wiederum Millionen Tonnen von CO2 verursacht. Ich war davon überzeugt, dass es eine Möglichkeit geben muss, um Trinken abwechslungsreicher und gesünder, aber auch umweltfreundlicher zu machen“, erzählt Murray.

Nachhaltige Produktion und Wege

Die Lösung wurde letztlich auf einem Flug nach Singapur geboren: in Würfelform gepresste Brausetabletten aus Frucht- und Pflanzenessenzen. 2016 gründete er daher gemeinsam mit seinem Bruder Henry und seinem Freund Christoph Hermann das Microdrink-Start-up Waterdrop. „Wir haben den Getränkemarkt revolutioniert und gezeigt, dass es auch nachhaltig geht. In meiner Welt muss man nichts mehr abfüllen“, so Murray.

Das Unternehmen, das mittlerweile rund 250 Mitarbeiter aus 29 Nationen beschäftigt und in 13 Ländern am Markt ist, sei quasi der lebende Beweis für Nachhaltigkeit: Die innovative Einzelverpackung reduziere durch die Würfelform und die vereinfachten Lager- und Transportmöglichkeiten den CO2-Abdruck und spare dank der innovativen Einzelverpackung bis zu 98 Prozent Kunststoff im Vergleich zu herkömmlich abgefüllten Getränken. Kritikern, die die aus Kunststoff verstehende Einzelverpackung der Würfel monieren, nimmt Murray den Wind aus den Segeln: „Die PP-Hülle der Verpackungen ist nicht nur hauchdünn, sondern auch recyclebar. Und aus der Menge an Kunststoff, die für den Verschluss einer einzigen Plastikflasche benötigt wird, können bis zu zehn Hüllen für unsere Würfel hergestellt werden“.

"Es geht auch um soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Und keine kann ohne die anderen beiden funktionieren."

Darüber hinaus sei Leitungswasser ist das natürlichste und gesündeste Getränk, so der Waterdrop-CEO. Der Großteil der Früchte und Pflanzen, aus denen die Extrakte gewonnen werden, stammt von geprüften und bio-zertifizierten Produzenten in Frankreich. „Aktuell stellen wir alle Produkte auf Bio um“, sagt Murray. Der Strom, der für die Gewinnung der Extrakte benötigt wird, wird mittels Solarpaneelen auf dem Dach der eigenen Produktionsstätte in Deutschland erzeugt. Nachhaltigkeit dürfe aber nicht nur auf die Umwelt beschränkt betrachtet werden. „Es geht auch um soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Und keine kann ohne die anderen beiden funktionieren“, ist er überzeugt.

Mit Zukunftsvisionen zum Erfolg

Der Erfolg gibt den Gründern recht: Mehr als eine Million Kunden aromatisiert mittlerweile das Leitungswasser mit den zuckerfreien Würfeln, für 2021 wurde ein Umsatz von rund 90 Millionen Euro angepeilt. Anfang des Jahres konnte das Start-up, das im Vorjahr mit dem EY Entrepreneur Of The Year in der Kategorie Nachhaltigkeit & Greentech | Ernährung ausgezeichnet wurde, die Series B-Investment-Runde in Höhe von 60 Millionen Euro abschließen. Das Kapital wird in die Expansion sowie in Forschung und Entwicklung fließen. „Unsere Zukunftsvision ist einerseits, dass wir stärker in Wasserfiltrierungstechnologien investieren und andererseits pro bono dazu beitragen, dass auch die Bevölkerung in Entwicklungsländern sauberes Leitungswasser trinken kann“, sagt Murray. Dazu sei beispielsweise eine Flaschenkappe entwickelt worden, der mithilfe einer innovativen UV-C Reinigungsfunktion bis zu 100 Prozent aller Keime in Trinkwasser unschädlich macht. Den Wiener Filterhersteller Purgaty, der die Filtertechnik entwickelt hat, hat Waterdrop übrigens im Sommer des Vorjahres übernommen. „Die Cap trackt übrigens auch, wie viel Wasser noch in der Flasche ist und kann somit dem Nutzer via zugehöriger Hydration-App sagen, ob er schon ausreichend getrunken hat“, beschreibt Murray, der weitere Innovationen ankündigt.

Martin Murray, CEO Waterdrop Waterdrop

Zur Person Martin Murray (37) ist Founder und CEO des Microdrink-Start-Ups Waterdrop. Am 23. Mai wird er am diesjährigen Wiener Strategieforum teilnehmen. www.strategieforum.at

Das Thema Nachhaltigkeit werde mittelfristig entscheidend für das Überleben von Unternehmen werden, ist er überzeugt. „Wer Nachhaltigkeit, und zwar alle drei Bereiche davon, noch nicht im Geschäftsmodell verankert hat, wird in zehn Jahren weg sein, weil er sowohl von den Mitarbeitern als auch den Kunden abgstraft wird“, sagt Murray. In diesem Zusammenhang hat er für Betriebe, die eine Nachhaltigkeitsstrategie implementieren wollen, zwei Tipps parat: „Man sollte alle Mitarbeiter zu authentischen Markenbotschaftern machen“, so der frühere Unternehmensberater. Weiters sollte eine Kultur etabliert werden, wo es in Ordnung sei, nicht perfekt zu sein und zu verstehen, dass das ganze ein Prozess sei, der Jahre dauert. „Man muss also nicht sein Geschäftsmodell auf einmal völlig über den Haufen werfen. Das Wichtigste ist, dass man überhaupt ins Tun kommt.“