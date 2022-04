Pkw fuhr in Wien in Auslage: Vier Insassen stellten sich

Das Auto war am Mittwoch in ein Bekleidungsgeschäft in Wien Favoriten gefahren.

Ein Mädchen wurde beim Eindringen des Pkws in die Auslage verletzt, eine 60-Jährige liegt auf der Intensivstation. Vier Insassen des Pkws haben sich mittlerweile gestellt, einer ist weiterhin flüchtig.

Die Wiener Polizei hat vier von fünf Insassen jenes Pkw gefasst, der am Mittwoch in Favoriten in die Auslage eines Bekleidungsgeschäftes gefahren ist. Diese hatten nach dem Unfall die Flucht ergriffen, nur eine Person, eine 16-Jährige, kehrte zurück. Drei andere Mitfahrer, darunter der mutmaßliche Lenker, stellten sich später, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Frau und ein Mädchen wurden verletzt - die Frau liegt auf der Intensivstation, ihr Zustand ist "stabil".

Mit dem Lenker im Auto sollen laut Zeugenaussagen insgesamt fünf Personen - vier Männer und eine Frau - im Auto gesessen und vom Unfallort geflüchtet sein. Bei der Frau handelte es sich um jene 16-Jährige, die später zum Unfallort zurückkehrte. Laut Polizei-Aussendung ist es auch sie gewesen, die Hinweise zur Feststellung des Lenkers und der anderen Insassen geben konnte.

Zwischenzeitlich hätten sich zwei junge Männer, ein 16-jähriger Österreicher und ein 17-Jähriger (seine Staatsbürgerschaft ist ungeklärt), der Polizei gestellt. Sie seien ebenfalls nur Mitfahrer gewesen, hieß es. Bei dem mutmaßlichen Lenker habe es sich um einen 18-Jährigen (Staatsbürgerschaft Russische Föderation) gehandelt. Die Beamten trafen ihn aber nicht an seiner Wohnadresse an - der Bursche stellte sich später ebenfalls. Wie sich herausstellte, besitzt er keinen Führerschein.

(APA)