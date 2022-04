Placebo ersetzen die Foo Fighters am Nova Rock

Nach dem Tod des Schlagzeugers Taylor Hawkins hatten die Foo Fighters ihren Auftritt abgesagt. Nun wurde ein Ersatz gefunden. Neu im Line-Up sind auch Sportfreunde Stiller.

Nach dem Tod von Drummer Taylor Hawkins haben die Foo Fighters sämtliche Konzerte abgesagt - so auch ihren Auftritt beim Nova Rock in Nickelsdorf, das vom 9. bis 12. Juni stattfindet. Die Veranstalter haben nun doch noch kurzfristig Ersatz gefunden: Die britische Glam-Rock-Formation Placebo wird Headliner des zweiten Festivaltages. Fixe Bandmitglieder gibt es seit dem Ausstieg von Schlagzeuger Steve Forres 2015 nur zwei, Sänger Brian Molko und Gitarrist Stefan Olsdal - doch für die Liveauftritte kommen einige Musiker dazu. Am Nova Rock Placebo sie unter anderem das neue Album "Never Let Me Go" präsentieren.

Neu angekündigt wurden außerdem Sportfreunde Stiller und Epica. Dank der Symphonic-Metal-Band aus den Niederlanden und ihrer Sängerin Simone Simmons steigt der Anteil der Frauen unter den überwiegend männlichen Akteuren beim Open Air etwas an.

Das Nova Rock kehrt nach coronabedingter zweijähriger Pause im Juni auf die Pannonia Fields in Nickelsdorf zurück. Zu den Headlinern zählen Muse, Maneskin, Volbeat und Five Finger Death Punch.

(APA/Red.)