Wohnbau aus Holz in Favoriten

Baubeginn für Holzbauprojekt „Timber Laa“ in der Klederinger Straße 63-67.

Wände und Decken aus Vollholzelementen und außen eine vorgehängte Holzfassade: Beim neuen Projekt „Timber Laa“ des Bauträgers „Die Wohnkompanie“ startete unlängst seinen Baubeginn. In der Klederinger Straße 63-67 in Wien entstehen 38 freifinanzierte Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die nach ihrer Fertigstellung Mitte des kommenden Jahres mit Luftwärmepumpen beheizt werden. In Liesing plant das Unternehmen ein weiters Wohnprojekt in Holzbauweise.