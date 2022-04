Kim Kardashian: "Werden immer eine Familie sein"

(c) Pietro D`Aprano

Die Scheidung von Kim Kardashian und Kanye West beschäftigt Medien und Öffentlichkeit seit Monaten. Der Streit um Kinder und Befindlichkeiten wird auch über Social Media ausgetragen.

Trotz ihrer Trennung von Rapper Kanye West sieht Kim Kardashian ihren Ex-Mann weiter als Teil der Familie. "Ich hasse, dass es so laufen musste." Aber wenn es um sie oder die Kinder gehe, werden sie "immer eine Familie sein", sagte die 41-Jährige in der ABC-Sendung "The Kardashians". Für die Kinder müssten West und sie täglich miteinander sprechen, sagte der US-Reality-Star weiter.

Kardashian und West haben vier gemeinsame Kinder: Die älteste Tochter North ist sieben Jahre alt, gefolgt von Sohn Saint (fünf), Tochter Chicago (vier) und Sohn Psalm, der im Mai drei wird. "Am Ende des Tages möchte ich nur, dass meine Kinder glücklich und gesund sind und alles von ihrem Vater halten. Und das tun sie auch." Kardashian hatte im Februar 2021 nach siebenjähriger Ehe die Scheidung von Rapper Kanye West eingereicht. Der Trennungsstreit hatte sich zuletzt in den sozialen Medien der beiden Stars öffentlich zugespitzt. Thema war da etwa, ob die gemeinsamen Kinder eine Präsenz auf Social Media haben sollten oder nicht.

Neues Beziehungsglück

West hat Medienberichten zufolge schon seit Jahren psychische Probleme. In einer Titelgeschichte für das Magazin "Vogue" von 2019 erwähnte Kim Kardashian, dass ihr Mann an einer bipolaren Störung leide. Im Jahr darauf bat sie um Mitgefühl für West: "Er ist ein brillanter, aber komplizierter Mensch, der neben dem Druck, Künstler und Schwarzer zu sein, den schmerzhaften Verlust seiner Mutter erlebt hat und mit dem Druck und der Isolation umgehen muss, die seine bipolare Störung verstärkt", schrieb sie damals auf Instagram.

Auch im Zuge der Trennung ist West, der sich mittlerweile nach einer Namensänderung im vergangenen Jahr nur noch Ye nennt, durch ausfällige Postings auf Social Media aufgefallen. Er teilte etwa gegen den Komiker Pete Davidson ausgeteilt, mit dem Kim Kardashian jetzt zusammen ist. Mit dieser neuen Beziehung habe sie nun ihr Glück gefunden, sagte Kardashian Mitte März in der Fernsehsendung "Ellen DeGeneres Show".

(APA/red)