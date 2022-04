Um in Österreich arbeiten zu gehen, benötigen ukrainische Flüchtlinge eine blaue Aufenthaltskarte für Vertriebene und eine Beschäftigungsbewilligung.

Bisher hat das Arbeitsmarktservice (AMS) 155 Beschäftigungsbewilligungen für ukrainische Flüchtlinge ausgestellt. 41 beantrage Bewilligungen werden derzeit bearbeitet. "In der ganz überwiegenden Mehrzahl der Fälle werden die Beschäftigungsbewilligungen noch am Tag der Einbringung des Antrags oder am Tag darauf ausgestellt", hieß es vom AMS. Für Aussagen zur Qualifikationsstruktur sei es jetzt aber "noch zu früh".

Jobgipfel am Donnerstag

Am Donnerstagnachmittag steht ein Jobgipfel zur Beschäftigung für Ukraine-Vertriebene im Arbeitsministerium am Programm. Anwesend sind unter Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), Flüchtlingskoordinator Michael Takács, AMS-Vorstand Johannes Kopf und der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets.

Bisher sind über 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich registriert, der Großteil davon Frauen und Kinder. An den heimischen Schulen sind mittlerweile rund 5000 aus der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche eingeschrieben. Fast die Hälfte besucht eine Volksschule, ein Drittel eine Mittelschule, jeder Sechste eine AHS. Zumeist werden sie in den Regelklassen unterrichtet und bekommen zusätzlich Deutschunterricht, zeigte ein APA-Rundruf am Wochenbeginn in den Bildungsdirektionen.