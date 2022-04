Aus Russland geflüchtet: Exil der Hoffnung?

(c) Peter Kufner

Russland im Krieg. Was viele vergessen: Es gibt eine intellektuelle Gegenwelt in Russland. Exil und innere Emigration haben lange Tradition.

Die Moskauerin Tamara Edelmann ist eine 62 Jahre alte pensionierte Geschichtslehrerin, die in ihrem Heimatland durch eine Reihe von YouTube-Videos zu verschiedenen historischen Themen bekannt geworden ist. Am 20. Februar fuhr sie nach Griechenland auf Urlaub und kam nicht mehr nach Hause zurück. Als der Krieg begann, beschloss sie, statt nach Moskau zu ihrer Tochter nach Lissabon zu reisen. So wurde sie – wie unzählige andere russische Intellektuelle –plötzlich und unvorbereitet zu einer Exilierten.

Edelmanns Videos sind scheinbar simpel gemacht: Sie sitzt in einem bequemen Sessel oder auf einer Couch in ihrem Wohnzimmer und erzählt spannende Geschichten über Iwan den Schrecklichen oder die Sklaverei in den USA, über Puschkin, Lenin, die Geheimnisse der Osterinsel oder über König Arthur. Das YouTube-Video über die bei uns völlig unbekannte Zarin Anna Ioannowna (sie regierte von 1730 bis 1740) hat bis jetzt knapp 409.000 Aufrufe, und manch anderer Beitrag wurde mehr als eine Million Mal angeklickt. Im deutschen Sprachraum erreichen bestenfalls technisch aufwendig gestaltete Dokus zu aktuellen Themen eine ähnliche Breitenwirkung.