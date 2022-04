Unsere Schulkinder zahlen den Preis

Die zum Himmel schreiende Wurschtigkeit, mit der die Regierung und der Bildungsminister nach zwei Coronajahren auf den Istzustand reagiert, ist ein Schwerverbrechen an unserer Zukunft. Und unseren Kindern

So darf es nicht weitergehen! Auch wenn wir jedem Menschen dankbar sein müssen, der sich aktive Politik in diesen Zeiten noch zumutet, unzumutbar für dieses Land darf es trotzdem niemals werden. Die einzige Befähigung für einen Regierungsposten kann doch nicht sein, über Nacht zuzusagen, sich als ahnungsloser Held in die „ZiB 2“ zu setzen, danach monatelang als Romanfigur, weil nur auf dem Papier vorhanden, im Taka-Tuka-Land des eigenen Wohlgefallens zu stolzieren, und wenn es brenzlig wird, seinen Kritikern 500 Euro wie Honig ums Maul zu schmieren?

So nett und liebenswert Bildungsminister Martin Polaschek sein mag, ihn überhaupt für dieses Gastspiel der Selbstüberschätzung auftreten zu lassen ist in höchstem Maße verantwortungslos. Ihm gegenüber – vor allem aber einem ganzen Land gegenüber. Derartige Fehlbesetzungen hat(te) diese Bundesregierung mehr als genug. Wir zahlen gerade den Preis dafür. Spüren an allen Ecken, was Parteipolitik bedeutet.

Das Bildungssystem zeigt es uns schon besonders lang. Seit Jahrzehnten wird hier aus reinstem politischen Eigeninteresse jegliche zukunftsweisende Reform verhindert. Die zum Himmel schreiende Wurschtigkeit aber, mit der nun nach zwei Coronajahren auf den Istzustand reagiert wird, ist ein Schwerverbrechen an unserer Zukunft. Und unseren Kindern. Sie haben in diesen Krisenzeiten unsere Versäumnisse zu tragen, sollten jetzt schon auf unser Morgen achten, sind aber dazu verdammt, Tag für Tag ihre Schultaschenziegel in die Gegenrichtung zu schleppen, zurück in eine teils völlig aus der Zeit gefallene Welt. Dort sitzen sie mancherorts immer noch zu dreißigst (und mehr) in winzigen Klassen. Schulbänke, an deren Unterkante jene Kaugummis picken, die wir hier vor 40 Jahren selbst hinterlassen haben – bei annähernd gleichem Fächerkanon. Wer bis zur Matura kleben bleibt, integriert irgendwann in Mathe und übersetzt womöglich aus dem Lateinischen, obwohl es längst ein Integrieren und Übersetzen der Gegenwart in den Schulalltag brauchen würde.

Wer die Kohle nicht stemmt, Pech gehabt

Stattdessen plündern Eltern Erspartes, besorgen die für den Schulbetrieb benötigten Laptops oder Tablets, und wer die Kohle nicht stemmt, Pech gehabt. Pflichtfächer, um die Software zu beherrschen, sich im Umgang mit Internet und Kommunikation zurechtzufinden, oder gar Maschinschreiben? Fehlanzeige. Es unterrichten Studierende, weil es an Lehrpersonal mangelt. All das, während sich ein Ministerium im Jahr 2022 gebärdet wie die

Interessenvertretung der Papierindustrie. Hanebüchene Zettelwirtschaft, Papierterror, Formularwahnsinn, Vorschriftsüberflutung. DirektorInnen, LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern schlagen sich die Köpfe wund, und was passiert? Nichts.

Die Tatsache, wie ernsthaft Minister Martin Polaschek angesichts der massiven Probleme kürzlich erwähnt hat, nun den Kampf gegen die für ihn so „erschreckende Wissenschaftsskepsis“ aufzunehmen und Wissenschaftsbotschafter in die Schulen schicken zu wollen, stellt seine Fehlbesetzung deutlich zur Schau.

Wer bitte erklärt ihm den gravierenden Unterschied zwischen Schule und Universität? Niemand ist zu einem Studium verpflichtet. Erwachsene, mündige Menschen, fähig, nebenbei Geld zu verdienen, entscheiden eigenständig für sich und ihre Zukunft, studieren zu wollen. Jede unmündige Person dieses Landes hingegen ist verpflichtet, die Schule zu besuchen, sich dort bilden zu lassen, für Gegenwart und Zukunft.

Wofür also könnte ein Bildungsminister nun zuallererst verantwortlich sein?

