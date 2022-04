Mountainbike – unterschätzte Gefahr?

Auch Moutainbiken will gelernt sein.

Mit 9000 Verletzten und 16 Todesfällen 2021 haben sich die Unfälle beim Mountainbiken innerhalb kürzester Zeit verdoppelt. Bessere Vorbereitung und Ausrüstung könnten helfen.

Wien. Man merkt es in den ausverkauften Geschäften, unterwegs in den Bergen, aber auch an den steigenden Unfallzahlen: Der Trend zum Mountainbiken ist ungebrochen. Seit 2015 hat sich die Zahl der verunfallten Mountainbiker verdoppelt, wie eine Erhebung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) und des Österreichisches Kuratoriums für Alpine Sicherheit (Ökas) herausfand.

Rund 9000 Mountainbiker mussten im vergangenen Jahr im Spital behandelt werden, 2500 mehr als im Schnitt der fünf Jahre davor. 1034 verunglückten 2021 so schwer, dass sie die Bergrettung rufen mussten und somit in der Alpinunfalldatenbank landeten. 16 Mountainbiker starben im Jahr 2021. Mittlerweile ist Mountainbiken die dritthäufigste Unfallursache im alpinen Sport, nach Wandern und Skifahren.

Fahrsicherheit trainieren

Für Ökas-Präsident Peter Paal sind die hohen Zahlen eindeutig auf die Beliebtheit des Sports zurückzuführen, aber auch auf das mangelnde Bewusstsein für die Gefahren. Die Bevölkerung gehöre sensibilisiert: „Kurse sollten zum Standard werden, wie beim Auto-Fahrsicherheitstraining“, so Paal. Ähnlich argumentiert Johanna Trauner-Karner, Expertin für Sportsicherheit im KFV: „Beim Skifahren ist ein Skikurs selbstverständlich, beim Mountainbiken gibt es Aufholbedarf.“ Viele Bikeparks würden bereits Trainings anbieten, auch Tourismusregionen müssten bei Präventionsmaßnahmen nachrüsten.

Eine an das Können angepasste Tourenplanung, die Verbesserung der eigenen Fahrtechnik und eine passende Schutzausrüstung, all dies könne das Risiko um ein Vielfaches minimieren. „Immerhin tragen 95 Prozent der Mountainbiker einen Helm“, sagt Trauner-Karner. Beim Rest gibt es große Unterschiede: Während Fahrer in Bikeparks tendenziell gut ausgerüstet sind – 80 Prozent tragen Knieschützer, 70 Prozent Vollvisierhelme, 45 Prozent Rückenprotektoren – hinken Radfahrer im normalen Gelände hinterer.

Beanspruchtes Herz

Vollvisiere oder Rückenprotektoren hat hier so gut wie niemand. Dies müsse sich Paal zufolge ändern, bedenke man die hohen Abfahrts-Geschwindigkeiten von durchschnittlich 30 km/h, die mitunter bis zu 70 km/h gehen.

Abgesehen von den schweren Verletzungen durch Stürze spielt aber auch die Überschätzung der eigenen körperlichen Fitness eine Rolle – was nicht selten Herz-Kreislauf-Probleme insbesondere bei der Auffahrt zur Folge hat. Acht der 16 Todesfälle im Jahr 2021 sind darauf zurückzuführen. „Ältere Menschen sind hier besonders betroffen“, sagt Paal. Der Arzt rät Neueinsteigern ab 40 – „spätestens ab 50 Jahren“ – eine Herzuntersuchung durchzuführen.

Ebenfalls viele ältere Betroffene gibt es unter den verunfallten E-Bikern. Deren Anteil ist seit 2015 von einem auf elf Prozent gestiegen. „Das klingt immer noch nicht viel, aber Menschen auf E-Bikes verletzen sich tendenziell schwerer“, sagt Paal. Und die Zahlen dürften steigen: Mittlerweile haben mehr als die Hälfte der jährlich 200.000 verkauften Mountainbikes einen Elektroantrieb.



