Wenn der Berggipfel zum Hörsaal wird …

Bildung. … und wenn die Alm zur Mensa wird. Die Ferdinand Porsche FernFH bietet eine flexible Alternative, um neben Familie, Beruf und Freizeit ein Studium zu absolvieren, – und das bereits seit 15 Jahren.

Egal ob am Berg oder im Tal, auf einer Almhütte oder im Park – beim Fernstudium entscheidet der Studierende selbst, wo und wann die Vorlesung stattfindet. Denn Weiterbildung soll nicht unbedingt an einen Ort gebunden sein. An der Ferdinand Porsche FernFH sind die Studienangebote mit Blick auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden hin zusammengestellt.

Die Ferdinand Porsche FernFH eröffnet als führende Distance-Learning-Hochschule für ambitionierte Menschen und Unternehmen die Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig aus- und weiterzubilden. Mit einem bewährten Hybrid-Format, das Online-Kurse gezielt mit Präsenz-Trainings und Workshops verbindet, kann online Wissen aufgebaut werden, das dann in den Trainings praktisch angewendet und verbessert wird. Das Ergebnis: Wir können kompetent auf die Veränderungen in der Arbeitswelt reagieren und halten so Schritt mit neu erforderlichen Fähigkeiten.

„Durch das Fernstudium war es mir möglich, neben dem Studium meiner beruflichen Tätigkeit in der IT-Branche weiter nachzugehen“, sagt Rene Dusa, Absolvent des

Bachelor- und Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik. Die fünf Studiengänge der FernFH sind als Fernstudium konzipiert, bei dem die Studierenden über den Online Campus rund um die Uhr an jedem Ort zugreifen können. Der persönliche Kontakt kommt dennoch nicht zu kurz: An den Präsenztagen begegnen sich die Studierenden und Lehrenden an der FernFH.

Maximale Flexibilität

Den Wunsch nach Weiterbildung und/oder beruflicher Veränderung kennen viele. Doch einfach kündigen und neben allen Herausforderungen des Alltags ein Studium zu starten, ist für die meisten nicht möglich, aus privaten, finanziellen, beruflichen oder geografischen Gründen. Eine flexible Alternative zu einem Präsenz-Studium ist gefragt, so wie sie an der FernFH angeboten wird. Die Kombination aus Präsenzphasen und E-Learning ist einer der Erfolgsfaktoren des didaktischen Konzepts der FernFH. „Ich schätze die Präsenzphasen sehr, man lernt die anderen besser kennen, es entwickeln sich Freundschaften. Und mein Wissen hat sich erweitert“, sagt Sabrina Wiedenegger, Absolventin des Bachelorstudiengangs „Aging Services Management“.

Studium und Unternehmen?

Digital Health ist aktuell noch eine Männerdomäne und viele Akteur_innen kommen nicht direkt aus dem Gesundheitsbereich. Das wollte Miriam Moser ändern, als sie sich Anfang 2022 als Unternehmensberaterin mit dem Fokus auf Digital Health selbstständig gemacht hat. Das Bachelorstudium Aging Services Management bietet ihr dafür den flexiblen Rahmen. „Als Unternehmensberaterin profitiere ich davon, dass man technische und wirtschaftliche Kenntnisse in Kombination mit jahrelanger Expertise aus dem Gesundheitssektor bekommt, denn dies kommt nur ganz selten vor“, erklärt sie. Das Studienmodell des Fernstudiums an der Ferdinand Porsche FernFH war für Miriam Moser essenziell für den Schritt, sich selbstständig zu machen: „So kann ich meine beruflichen Herausforderungen der Selbstständigkeit mit dem Studium meistern.“

An der Ferdinand Porsche FernFH lässt sich das Studium ideal mit Job und Privatleben vereinbaren. Und der Kreativität hinsichtlich der Lernorte und -zeiten sind keine Grenzen gesetzt, egal ob am Berg oder im Tal, am Strand oder in der Bibliothek, ob morgens, nachmittags oder nachts: Studieren ist überall möglich.