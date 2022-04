"Kammerjäger" durchleuchtet "Kammerstaat"

Der Rechnungshof hat bei der Prüfung der gesetzlich verankerten Kammern nur eingeschränkte Befugnisse. Neos-Mandatar Gerald Loacker hat die Finanzen der Interessenvertretungen nun unter die Lupe genommen.

Wien. Sag, wie hast du's mit den Finanzen? Zu dieser Frage geben sich die österreichischen Kammern gern bedeckt. Für 13 verschiedene Berufsgruppen gibt es in Österreich Kammern. Zehn Wirtschaftskammern sind mit der Vertretung der Unternehmer betraut, neun Arbeiterkammern haben die Agenden der Arbeitnehmer über. Es gibt aber auch neun Landwirtschaftskammern für die Bauern und außerdem die Landarbeiterkammer, in deren Zuständigkeit die Angestellten in der Landwirtschaft fallen. Für die freien Berufe gibt es unter anderem die Apotheker-, die Ärzte- und die Rechtsanwaltskammer. Die verpflichtende Mitgliedschaft ist in der Verfassung verankert.

Der Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker von den Neos hat eine Nische besetzt, indem er den Kammern regelmäßig auf den Zahn fühlt – und er bezeichnet sich selbst als den „Kammerjäger Österreichs“. Denn es gebe „keine gesetzliche Verpflichtung der Kammern, ihre Rechnungsabschlüsse offenzulegen“, sagt er zur „Presse“. So findet man beispielsweise auf der Homepage der Wirtschaftskammer Österreich die Rechnungsabschlüsse der Jahre 2018, 2019 und 2020. Die seien aber lückenhaft, findet Loacker. So zeigten sie etwa nicht, für wie viele Pensionisten die Kammern ihre Pensionszahlungen aufwenden. Auch zu Aktienkäufen und Immobiliengeschäften gebe es keine Auskünfte. Der Rechnungshof ist für die Öffentlichkeit auch nur bedingt von Nutzen.